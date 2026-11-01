פרקליטות מחוז דרום צפויה להגיש מחר (שני) כתב אישום נגד צעיר בן 18 מאילת בגין ביצוע מעשי אינוס ומעשים מגונים בכמה קטינים בהזדמנויות שונות - וצפויה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים. החקירה העלתה חשד לפגיעה מינית ב-13 קטינים, חלקם בני 7 בלבד.

נהג לבלות עם חלק מהקורבנות ( צילום אילוסטרציה: Shutterstock )

החקירה החלה בתלונה אחת והסתעפה למקרים נוספים. לפני כשלושה שבועות, ב-9 באוקטובר, הגיעה לתחנת משטרת מרחב אילת אם לילד בן 13 וחצי והתלוננה כי נער אחר מאיים על בנה ודרש ממנו למכור לו את מכשיר הטלפון הסלולרי שלו במחיר מוזל, אחרת יפיץ סרטונים בעלי אופי מיני. האם סיפרה לחוקרים כי בנה חשף בפני משפחתו שנפגע מינית על ידי צעיר בן 18, עמו היה בקשר חברי. לדבריה, בנה סיפר על פגיעות מיניות נוספות, ועל אירוע שבו החשוד אילץ אותו להשתתף במעשים מיניים עם קטין נוסף. כבר בשלב הראשוני עלו שמותיהם של ילדים נוספים שעל פי החשד נפגעו מאותו צעיר, והחוקרים הבינו כי ייתכן שמדובר בפרשייה רחבה בהרבה מהתלונה המקורית.

מהחקירה עולה כי החשוד היה בקשר חברתי עם קטינים צעירים ממנו במספר שנים, שחלקם הכירו זה את זה והשתייכו למעגלים חברתיים משותפים. הוא נהג לבלות עם חלק מהילדים ולהיפגש עמם בבתים ובמקומות נוספים בעיר. על פי החשד, חלק מהפגיעות התרחשו במפגשים חברתיים, כאשר הילדים שהו יחד ללא נוכחות מבוגרים. חלק מהמעשים בבית החשוד, חלקם בבתי הקטינים ובמקומות נוספים שבהם נהגו להיפגש.

החשוד שינה גירסאות

בעקבות התלונה נפתחה חקירה במחלק הנוער של מרחב אילת. חוקרי המחלק החלו לגבות עדויות ולבדוק את החשדות, ובמהלך הימים הבאים נחשפו פרטים על קטינים נוספים. החקירה התנהלה בשיתוף חוקרות ילדים במרכזי הגנה באילת ובצפת, לצד גורמי רווחה ואנשי מקצוע. בחקירה גבו עדויות מקטינים, מהורים, מחבריהם ומאנשי חינוך. חלק מהילדים מסרו עדויות על פגיעות שחוו, ואחרים התקשו לדבר על הדברים או לא מסרו תלונה מפורשת. במקביל נאספו ראיות נוספות, ובהן ממצאים דיגיטליים ממכשיר הטלפון של החשוד, עדויות תומכות.

החשוד נעצר יממה לאחר התלונה, ב-10 באוקטובר, ובחקירתו הראשונה הכחיש את המיוחס לו. הוא טען כי היה בקשר חברי עם אחד הקטינים וכי בין השניים התגלע סכסוך. בחקירתו השנייה, יומיים לאחר מכן, שינה את גרסתו והחל למסור הודאות בעבירות מין שביצע, וקשר עצמו לעבירות אונס, מעשים מגונים ופגיעות מיניות בילדים.

הוא הודה במגעים מיניים עם עשרה קטינים. בהמשך החקירה עלו חשדות הנוגעים לקטינים נוספים, ובסך הכול דווח על 13 קטינים שנפגעו מינית על פי החשד. בחקירה עלו גם חשדות לכך שהחשוד שלח תמונות אינטימיות לקטינים והפנה אליהם הצעות בעלות אופי מיני. במסגרת החקירה ביצע שלושה שחזורים מצולמים. בין היתר נבדקו התכתבויות וממצאים ממכשיר הטלפון של החשוד, לצד עדויות של אנשים שהכירו את המעורבים.