ב-4 בספטמבר תוכל ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני לחגוג הישג היסטורי: ממשלתה תציין 1,413 ימי כהונה רצופים, שיא חסר תקדים מאז נוסדה הרפובליקה האיטלקית בשנת 1946, שידעה מאז לא פחות מ-68 ממשלות. מלוני לא מחפשת רק לשבור את השיא הזה, אלא היא רוצה לשרוד גם את הבחירות בשנה הבאה ולהיבחר מחדש לראשות הממשלה.

גלריה רוברטו ואנאצ'י. במצע: "זכויות גבריות" ואזהרות מפלישה מוסלמית ( צילום: Filippo MONTEFORTE / AFP )

לפי הסקרים האחרונים מי שעשוי להיות השותף שבלעדיו היא לא תוכל להקים קואליציה הוא הגנרל לשעבר רוברטו ואנאצ'י, המנהיג הכריזמטי והפופולרי של מפלגת הימין הקיצוני החדשה "עתיד לאומי". כבר כמה חודשים שוואנאצ'י מזנב במלוני ומאתגר מימין אותה ואת ממשלתה, הימנית ביותר זה עשרות שנים באיטליה.

ואנאצ'י לא מסתיר את דעותיו הקיצוניות, אבל גם הוא היה כנראה מעדיף לחסוך מעצמו וממפלגתו מבוכה גדולה: בתחקיר שפורסם השבוע בתקשורת האיטלקית, ובעיקר בעיתון "לה רפובליקה", נחשף תוכן גזעני מאוד שפורסם בקבוצת צ'אט סגורה שבה חברים 300 מאנשי מפלגת "עתיד לאומי" ותומכים של ואנאצ'י, ובהם גם דמויות ציבוריות בכירות. היהודים למשל מוגדרים שם כ"חיות השטן, פדופילים וקניבלים", את הערבים נכתב כי "צריך להשמיד", ואת החוקה האיטלקית יש לדברי חלק מחברי הקבוצה "לזרוק לזבל". אחרים כתבו שעליהם "לפעול נגדה". רבים מהחברים בקבוצה עושים שימוש נרחב בביטויים צבאיים, מתגאים בעברם במדים ו"מחכים לפקודה מהגנרל", ברמז שיכול להיתפס כקריאת תיגר אלימה נגד המדינה.

ג'ורג'ה מלוני. גם "האחים של איטליה" יצטרכו לחשב מחדש את המסרים ( צילום: Tiziana FABI / AFP )

חברים אחרים בקבוצה דיברו בגלוי על הצורך בפעולות צבאיות נגד המדינה, מעין הפיכה צבאית. רבים שם מתגעגעים לדוצ'ה, השליט הפשיסטי בניטו מוסוליני, ורבים אחרים עורגים לאדולף היטלר. "הפיהרר רצה לאחד את העולם כולו, היינו יכולים כולנו לדבר היום גרמנית. במקום זה יש לנו היום אירופה מאוחדת של הבנקים והכסף", נכתב שם.

במפלגה ניסו אתמול להתנער מהקבוצה ומהתוכן שלה, אבל רק בתחילת השבוע הציג ואנאצ'י את מצע המפלגה, והוא ברור למדי: הוא ומפלגתו דוגלים בין היתר בלאומנות ברורה בכל הנוגע למדיניות הכלכלית והמדינית, כולל חידוש היחסים עם רוסיה, ומקדמים מדיניות אנטי-להט"בית קיצונית. המפלגה מקדמת נושאים של זכויות "גבריות", וקוראת לבטל את ההגדרה של רצח נשים כמעשה פלילי. מצע המפלגה עוסק גם בגירוש המוני של מהגרים, מזהיר מ"פלישה מוסלמית" ומקדם טיפול "מותאם אתניות" לזרים ושלילת אזרחות ממהגרים.

עוקף מימין את המפלגות הוותיקות. ואנאצ'י ( צילום: GABRIEL BOUYS / AFP )

בסרטון שפורסם לאחרונה באינסטגרם מוצג ואנאצ'י כגנרל רומי בקולוסאום המורה על הוצאתם להורג של מנהיגי השמאל. הגנרל לשעבר נתפס בתחילה כקוריוז, אך הוא ממשיך לעלות בסקרים תוך שהוא עוקף את מפלגות הימין הוותיקות ומגיע כבר ל-8% תמיכה.