הרמטכ"ל אייל זמיר פנה לחיילי צה"ל באיגרת לכבוד שבוע ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. זמיר כתב: "בשבוע הזה אנו מצדיעים לגבורתכם. הפציעה משנה לעיתים באחת את מסלול החיים, ומציבה בפניכם ובפני משפחותיכם מציאות חדשה, רצופת אתגרים וחוסר ודאות. עוצמתו של צה"ל לא נמדדת רק בהישגיו המבצעיים, אלא גם בדרך שבה הוא עומד לצד אנשיו. חובתנו היא לוודא כי מי שנתן מגופו ומנפשו למען ביטחון המדינה יידע כי הוא אינו לבד, וכי צה"ל ממשיך להיות עבורו בית ומשענת גם לאחר הפציעה. נמשיך ללוות אותם ואתכם ואת בני משפחותיכם לאורך הדרך, לחבק ולתמוך".