אירוע חריג בגבול הצפון - ותקיפה יוצאת דופן בסוריה: שישה עובדים זרים מתאילנד נפצעו הבוקר (שלישי) מפיצוץ נפל ישן בשטח פתוח ליד מטולה. שניים מהם במצב קשה. במקביל, הותקף הלילה שדה התעופה הצבאי אבו א-דהור, באזור הכפרי המזרחי של אידליב בסוריה. על פי סוכנות הידיעות "סאברין" הותקף מסלול המראה בשדה התעופה.

ראש מועצת מטולה בזירת הפיצוץ ( צילום: אביהו שפירא )





לפי סוריה, מדובר בתקיפות ישראליות - לאחר תקופה ארוכה שבה לא היו תקיפות של צה"ל בעומק המדינה. בצה"ל סירבו להתייחס לאותם דיווחים. השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, טום ברק, גינה באופן חריג את התקיפה ואמר כי הוא "מודאג מאוד".

בציוץ שפרסם ברק הוא כתב כי התקיפות ש"אושרו" מהוות "הסלמה מיותרת, שאינה מקדמת את היציבות האזורית". הוא שיבח את ממשל אחמד א-שרע וכתב כי סוריה בשליטתו "לא אימצה גישה תוקפנית ולא החזיקה כוחות פרוקסי. למעשה, היא הביעה שוב ושוב העדפה להרגעת המתיחות מול ישראל. ארצות הברית ממשיכה להאמין שאיפוק ומעורבות דיפלומטית הם הדרך הבונה יותר. אנו מעודדים את כל הצדדים לתת עדיפות לשיח הגיוני על פני תקריות צבאיות נוספות".

בכיר ישראלי ענה לשליח האמריקני בשיחה עם פוקס ניוז, הודה שמדובר בפעולה ישראלית, אך טען כי ירושלים שיתפה את וושינגטון טרם התקיפה "במידע מודיעיני רגיש". לדבריו, המידע עבר "ברמות הבכירות ביותר של הסוכנויות והגופים השונים (של המדינות)". הבכיר גם שלח מסר לא-שרע: "הוא מבין שהוא לא יכול לפעול כמו המשטר הסורי הקודם. ייתכן שהוא לא הבין מה קורה, או לא ידע".

גם שר החוץ של סוריה, אסעד א-שיבאני, האשים את ישראל - לצד מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי. הוא אמר במסיבת עיתונאים משותפת כי "אנו מגנים את התוקפנות הישראלית המהווה פרובוקציה בלתי מוצדקת, הפרה של הריבונות הסורית ואיום ישיר על היציבות האזורית והבינלאומית". השניים אמרו כי הם "מאשרים מחדש את ריבונותה של סוריה ואת קריאתה לסיום מיידי של ההפרות הישראליות. סוריה מחויבת להיות עמוד תווך של יציבות ברמה האזורית והבינלאומית, בעוד הכוחות הישראליים מתמידים במדיניות התוקפנות והכאוס שלהם".

ברויטרס דווח כי לפי גורמי צבא סוריים, ארבעה מטוסים לא מזוהים תקפו את שדה התעופה ופגעו במסלולי המראה ובמתקני אחסון. לפי אחד הגורמים ואזרח שגר בסמוך, לא היו הרוגים בתקיפה. מקורות אמרו ל"אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי: "התקיפות האוויריות הישראליות על שדה התעופה הגיעו לאחר ביקור של משלחת צבאית טורקית לשיקום מסלול ההמראה שלו".

בתחילה הערוצים המזוהים עם המשטר הסורי לא הצביעו על זהות האחראים, אבל לאחר מכן פרסם משרד החוץ הסורי הודעה המאשימה מפורשות את ישראל: "סוריה מגנה בחריפות את התקיפות האוויריות הישראליות נגד שדה התעופה אבו א-דהור במחוז אידליב. מדובר בתוקפנות בלתי מוצדקת, הפרה של ​​ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה, והסלמה מסוכנת המאיימת על הביטחון והיציבות באזור. אנחנו רואים בכיבוש הישראלי (כך במקור) אחראי להסלמה וקוראים לקהילה הבינלאומית ולמועצת הביטחון לגנות אותה".

שדה התעופה אבו א-דהור ממוקם כ-27 קילומטרים מזרחית לסראקיב, בסמוך לכפר אבו א-דהור. הוא מאופיין במיקומו האסטרטגי בין מחוזות אידליב, חמה וחלב, ובקרבתו למדבר הסורי. הוא נחשב גם לאחד הבסיסים הצבאיים הבולטים בצפון סוריה והיה בעבר תחת שליטת המשטר הקודם. ההערכות לגבי גודלו משתנות. מקורות מסוימים מצביעים על כך שהוא משתרע על פני כ-16 קמ"ר, בעוד שאחרים מעריכים אותו בכ-23 קמ"ר, והוא כולל מספר מסלולי המראה.

במהלך מלחמת האזרחים בשנת 2015, השתלטה האופוזיציה על שדה התעופה - לפני שכוחות המשטר הסורי לשעבר כבשו אותו מחדש בינואר 2018 אחרי מתקפה רחבה שהושקה בסוף 2017 בתמיכה רוסית.

פיצוץ במטע הנקטרינות

ובחזרה לפיצוץ באצבע הגליל. כוחות משטרה וחבלנים הגיעו לזירת הפיצוץ במטולה. במשטרה ביקשו מהציבור לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט שעלולים להימצא בשטח, ובמקרה של זיהוי חפץ חשוד או פריט לא מזוהה לדווח למוקד 100.

גלריה הרגעים שלאחר הפיצוץ

הזירה שבה נפגעו הפועלים ( צילום: דוברות המשטרה )

הדיווח על האירוע התקבל במוקד מד"א במרחב ירדן בשעה 06:52 בבוקר. החובש הבכיר מוטי בראל סיפר: "קיבלנו דיווח על מספר גברים שנפצעו מפיצוץ במטע סמוך למטולה. הגענו למקום וראינו את הפצועים כשהם בהכרה וסובלים מפציעות בגופם. התחלנו במיון ראשוני והענקת טיפול רפואי בשטח שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות. בשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינינו את הפצועים במסוק ובאמבולנסים של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".

ממועצת מטולה נמסר: "האירוע הבוקר התרחש במטעי הנקטרינות בסמוך למטולה. על פי הפרטים הידועים כעת, מדובר בנפל ישן שלא אותר ולא נוטרל. חמישה פצועים פונו מהמקום לבתי החולים, שניים מהם במצב קשה. אין חשש לאירוע ביטחוני, השגרה במושבה נמשכת".

פינוי הפצועים לבית החולים זיו ( צילום: צילום דוברות זיו )

בעל המטעים שבהם התפוצץ הנפל, ישראל רזניק, אמר כי "זה מטע שאנחנו עובדים בו בקביעות", וציין כי נפלי תחמושת נחשפים בשטחים החקלאיים באזור עוד מימי הלחימה. "בכל המרחב פה של מטולה היו הרבה נפלים, וכל פעם שראינו את זה בתקופת המלחמה קראנו לצבא והוא 'זיכה את השטח'. אבל זה כנראה היה מתחת לאדמה", תיאר.