גורם ביטחוני סיפר כי המחבל שחוסל לאחר שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות בג'נין הוא פתחי חאזם, אביו של המחבל רעד חאזם, שביצע את פיגוע הירי ברחוב דיזינגוף בתל אביב באפריל 2022, שבו נרצחו שלושה ישראלים. חאזם התוודע לציבור הישראלי זמן קצר לאחר חשיפת זהות בנו, רעד, שרצח את תומר מורד, איתם מגיני וברק לופן בבר "האילקה" בתל אביב. האב, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטיניים, החל שעות אחרי חיסול בנו להסית את הציבור הפלסטיני נגד ישראל. בנאום שנשא בלהט במרפסת ביתו ושהפך לוויראלי בקרב הפלסטינים אמר למאות האנשים שהגיעו לנחמו: "אללה יטהר את מסגד אל-אקצא מטומאת הכובשים".