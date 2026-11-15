בג"ץ דן בהרכב מורחב בפסק דין שאפשר לשר המשפטים יריב לוין למנות אחראי חיצוני לחקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הדגיש בדברי הפתיחה כי הדיון לא יעסוק בעניין הפצ"רית לשעבר, אלא בעקרון בלבד האם גורם פוליטי מוסמך לעשות זאת. השופטת יעל וילנר תהתה: "ואם היועמ"שית תיחקר או תמסור עדות, היא תחליט מי יפקח על החקירה?". עו"ד יובל יועז, מטעם ארגון משמר הדמוקרטיה שעותר נגד לוין, טען: "היועמ"שית יכולה שהמשנה שלה יהיה הגורם שימנה את המפקח על החקירה". לשיטתו, "בנסיבות קשות שכאלה יותר גרוע שגורם פוליטי יבחר".