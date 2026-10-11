צעיר בן 25 מבני ברק תקף את בת זוגו שעות ספורות לאחר שנעצר בחשד לתקיפתה ושוחרר בתנאים מגבילים. כך עולה מכתב האישום שהוגש נגדו לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הצעיר תקף אותה במשך שעות, תוך שהוא מפר את צו ההרחקה שהוטל עליו במסגרת שחרורו. לפי האישום, הוא חנק את בת הזוג (20), היכה אותה באגרופים והטיח את ראשה שוב ושוב ברצפה. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לה שברים בארובת העין ובעצמות האף והיא נחבלה קשות בפניה.

הפר צו הרחקה, כלא אותה בדירתו - והכה במשך שעות ( צילום: shutterstock )

המקרה אירע בסוף חודש ספטמבר האחרון, כאשר בני הזוג שהו עם חבריהם בסוכה הצמודה לדירת הנאשם בבני ברק. במהלך ויכוח שהתפתח ביניהם החל הצעיר לצעוק על בת הזוג, ובהמשך אף דחף אותה, הכה אותה באגרופים והפיל אותה לרצפה. גם אז, כששכבה על הקרקע, המשיך הצעיר לתקוף אותה עד ששכן הזעיק את המשטרה.

בשעה 02:02 בלילה, שעות אחרי התקיפה האחרונה, שוחרר הנאשם לביתו על-ידי קצין משטרה, בתנאי שלא ייצור קשר עם זוגתו במשך חמישה ימים. אלא שמיד לאחר שחרורו הוא כן יצר עמה קשר והביא אותה לדירתו, שם נמשכה מסכת האלימות הקשה.

הנאשם דרש ממנה להיכנס עמו לחדר השינה, אך היא סירבה. אז, כך עולה מהאישום, הוא גרר אותה בכוח, השליך אותה על המיטה והכה אותה בכל חלקי גופה. הוא בעט באיבר מינה ודרש ממנה לקיים עמו יחסי מין. היא סירבה שוב, והוא נעל אותה בחדר. באישום צוין גם כי איים עליה באונס: "יא ז**ה חרא, אני יאנוס אותך (הטעות במקור), אני לא שואל אותך".

הצעירה ניסתה להימלט מהדירה כמה פעמים, אך לפי האישום בן הזוג רדף אחריה, סתם את פיה וגרר אותה בחזרה. הוא חנק אותה, השליך לעבר עינה סיגריה בוערת והצמיד את גבו של סכין מטבח לבטנה. גם לאחר שנרדמה התחדשה התקיפה ורק בשעה 17:30 ביום שלאחר מכן הצליחה להימלט לבית הוריה כשהיא חבולה קשות ועינה השמאלית סגורה לחלוטין. גם אז נטען כי הנאשם רדף אחריה על קורקינט, נכנס לבית משפחתה ואיים לדקור את אביה, לרצוח את בני המשפחה ולשרוף את רכבם. כשמשטרה הוזעקה הוא נמלט ואותר לאחר מכן.

בכתב האישום מתואר מקרה נוסף, מחודש יולי שלפני כן, שבו תקף הצעיר את אביה של בת הזוג לאחר שנכנס בכוח לבית המשפחה ודרש מהם 200 שקלים שלטענתו היא חייבת לו. בהמשך חזר לביתם, לקח את הטלפון הנייד של אחיה ודחף את האב במדרגות.