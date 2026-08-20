, מחוז איסלאמי אדוק המתנהל על פי חוקי השריעה, קיימו היום (ה') אירוע מחריד שבו שתי נשים ושני גברים ספגו 100 מלקות כל אחד בגין קיום יחסי מין מחוץ לנישואים. חלק מהנוכחים בקהל, שכלל גם ילדים, קראו "חזק יותר!" בשעה שהמקל הונחת שוב ושוב על גבם.

, מחוז איסלאמי אדוק המתנהל על פי חוקי השריעה, קיימו היום (ה') אירוע מחריד שבו שתי נשים ושני גברים ספגו 100 מלקות כל אחד בגין קיום יחסי מין מחוץ לנישואים. חלק מהנוכחים בקהל, שכלל גם ילדים, קראו "חזק יותר!" בשעה שהמקל הונחת שוב ושוב על גבם.

ארבעה בני אדם נוספים ספגו באותו האירוע 22 מלקות כל אחד בגין העבירה הקלה יותר של "אינטימיות פיזית", שיכולה לכלול חיבוקים ונשיקות, ועוד שניים ספגו שבע מלקות כל אחד על כך שהתקרבו יתר על המידה זה לזה – עבירה שעשויה לכלול למשל החזקת ידיים. גבר אחד ספג 20 מלקות בגין צריכת אלכוהול.

ארבעה בני אדם נוספים ספגו באותו האירוע 22 מלקות כל אחד בגין העבירה הקלה יותר של "אינטימיות פיזית", שיכולה לכלול חיבוקים ונשיקות, ועוד שניים ספגו שבע מלקות כל אחד על כך שהתקרבו יתר על המידה זה לזה – עבירה שעשויה לכלול למשל החזקת ידיים. גבר אחד ספג 20 מלקות בגין צריכת אלכוהול.

ארבעה בני אדם נוספים ספגו באותו האירוע 22 מלקות כל אחד בגין העבירה הקלה יותר של "אינטימיות פיזית", שיכולה לכלול חיבוקים ונשיקות, ועוד שניים ספגו שבע מלקות כל אחד על כך שהתקרבו יתר על המידה זה לזה – עבירה שעשויה לכלול למשל החזקת ידיים. גבר אחד ספג 20 מלקות בגין צריכת אלכוהול.

מחוז אצ'ה הוא המחוז היחיד באינדונזיה שמתנהל על פי חוקי השריעה, ההלכה האיסלאמית, שנאכפים שם מאז שנת 2002 ואכיפתם הוחמרה אף יותר ב-2015, כך שיחולו גם על לא-מוסלמים, המהווים כ-1% מאוכלוסיית המחוז.

מחוז אצ'ה הוא המחוז היחיד באינדונזיה שמתנהל על פי חוקי השריעה, ההלכה האיסלאמית, שנאכפים שם מאז שנת 2002 ואכיפתם הוחמרה אף יותר ב-2015, כך שיחולו גם על לא-מוסלמים, המהווים כ-1% מאוכלוסיית המחוז.

מחוז אצ'ה הוא המחוז היחיד באינדונזיה שמתנהל על פי חוקי השריעה, ההלכה האיסלאמית, שנאכפים שם מאז שנת 2002 ואכיפתם הוחמרה אף יותר ב-2015, כך שיחולו גם על לא-מוסלמים, המהווים כ-1% מאוכלוסיית המחוז.