השלטונות במחוז אצ'ה באינדונזיה, מחוז איסלאמי אדוק המתנהל על פי חוקי השריעה, קיימו היום (ה') אירוע מחריד שבו שתי נשים ושני גברים ספגו 100 מלקות כל אחד בגין קיום יחסי מין מחוץ לנישואים. חלק מהנוכחים בקהל, שכלל גם ילדים, קראו "חזק יותר!" בשעה שהמקל הונחת שוב ושוב על גבם.
ארבעה בני אדם נוספים ספגו באותו האירוע 22 מלקות כל אחד בגין העבירה הקלה יותר של "אינטימיות פיזית", שיכולה לכלול חיבוקים ונשיקות, ועוד שניים ספגו שבע מלקות כל אחד על כך שהתקרבו יתר על המידה זה לזה – עבירה שעשויה לכלול למשל החזקת ידיים. גבר אחד ספג 20 מלקות בגין צריכת אלכוהול.
כל המעשים הללו נחשבים לעבירות באצ'ה, מחוז שזכה לאוטונומיה מיוחדת מאינדונזיה, המדינה המוסלמית בעלת האוכלוסייה הגדולה בעולם, במסגרת הסכם שלום שנחתם בשנת 2005. ההסכם ההוא שם קץ להתקוממות בדלנית במחוז שנמשכה 30 שנה.
מחוז אצ'ה הוא המחוז היחיד באינדונזיה שמתנהל על פי חוקי השריעה, ההלכה האיסלאמית, שנאכפים שם מאז שנת 2002 ואכיפתם הוחמרה אף יותר ב-2015, כך שיחולו גם על לא-מוסלמים, המהווים כ-1% מאוכלוסיית המחוז.
באינדונזיה ככללה עונש המלקות אינו צורת ענישה חוקית, אך במחוז אצ'ה האוטונומי הוא זוכה לתמיכה רחבה כעונש על שורה של "עבירות מוסר", לרבות ניאוף, יחסים חד-מיניים, הימורים ושתיית אלכוהול. עונשי מלקות יכולים להיות מוטלים גם בגין לבישת בגדים צמודים או אי-התייצבות של גברים לתפילות יום השישי.
רק בחודש שעבר ספגו בני זוג צעירים במחוז אצ'ה עונש של 21 מלקות כל אחד משום שהתנשקו במהלך שידור חי בטיקטוק מבלי להיות נשואים. עייני נדירה, תושבת בנדה אצ'ה בת 22 שנכחה בהלקאה של השניים, בני 22 ו-25, נשמעה כמי שנהנתה מהאירוע: "לדעתי ההלקאה הזו מוצדקת לחלוטין, משום שהיא משמשת אזהרה לתושבים אחרים באצ'ה להיות זהירים יותר בשימוש ברשתות החברתיות", אמרה. "היא גם מעלה את המודעות לכך שמעשים כאלה אינם מקובלים, וכך מחנכת את הציבור".