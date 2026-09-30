יותר מ-400 בני אדם, רובם קטינים, נעצרו ביממה האחרונה בצרפת ועוד עשרות נפצעו בגל של הפגנות מחאה מצד תלמידים המתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל הצפיפות בכיתות. ההפגנות, שמלוות בחסימה של כניסות לבתי ספר, החלו בשבוע שעבר והשתלבו אתמול בשביתה רחבה יותר במגזר הציבורי, והן הפכו למוקד של מתיחות פוליטית בצרפת בתקופה רגישה: בשנה הבאה ייערכו הבחירות לנשיאות, ומחר תציג הממשלה את תקציב המדינה ל-2027, שלפי הערכות יכלול קיצוצים בהוצאות כדי להקל את הלחץ על הקופה הציבורית.
מראות של אלימות הגיעו היום מכמה זירות ברחבי צרפת. בסן-דני, פרבר גדול מצפון לפריז, עמדו תלמידים מחוץ לשערי בית הספר שלהם בסמוך לאש שהוצתה, תחת עיניהם הפקוחות של השוטרים, בעוד מליון ומליל הגיעו תמונות של מפגינים משליכים חפצים לעבר המשטרה.
"יש ג'וקים וחולדות בכל מקום בבית הספר", אמרה לרויטרס פאדילה, תלמידה בת 17, שהוסיפה כי הטמפרטורות בכיתות נעות בין חום בלתי נסבל לקור מקפיא מתחת לאפס בהתאם למזג האוויר. "אי אפשר ללמוד בתנאים כאלה", טענה. גמזה, תלמידה בת 17 מסן-דני, אמרה כי היחס לתלמידים בפרבר, המאוכלס היסטורית בתושבים ממעמד הפועלים, אינו הוגן בהשוואה לזה שמקבלים תלמידים במקומות אחרים: "אנחנו תמיד אלה שסובלים, בזמן שבפריז או באזורים הכפריים לא מתמודדים עם מצב כזה".
שר החינוך של צרפת, אדואר ז'פראי, אמר לרדיו RTL כי 76 בני אדם נפצעו מאז תחילת ההפגנות, והם כוללים הן תלמידים והן אנשי צוות. שר הפנים לורן נונייז אמר לרשת BFM שכ-440 בני אדם עוכבו ונעצרו ביום שלישי לבדו במסגרת מחאת התיכונים, רובם קטינים. נונייז ציין כי נרשמו שבעה מקרים שבהם מפגינים השליכו חומצת מלח לעבר שוטרים. מארגני מחאת התלמידים טענו ששיבושים או השבתות נרשמו בכ-400 מתוך כ-3,700 בתי הספר התיכוניים ברחבי צרפת.
במסגרת המחאה נחסמו דרכי הגישה לבתי ספר תיכוניים ברחבי המדינה בתמיכתה הגלויה של "צרפת בלתי-כנועה" (LFI), מפלגת השמאל הקיצוני של ז'אן לוק מלנשון, שסקרים צופים לו הגעה לסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות בשנה הבאה, שם הוא צפוי לנחול תבוסה מול מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן. גורמים רשמיים ופוליטיקאים גינו את מפלגתו של מלנשון וטענו כי הרטוריקה של אנשיה, שהצטרפו למחאות, מלבה את זעם התלמידים וגורמת למהומות. באלי בגאיוקו, ראש עיר מטעם "צרפת בלתי-כנועה" שצוטט כאומר כי אלימות היא לעיתים לגיטימית, טען כי דבריו הוצאו מהקשרם.
ולרי פקרס, הנשיאה השמרנית (הרפובליקנים) של מחוז איל-דה-פראנס, האשימה ש"LFI מתנהגים כמו כבאים שהם בעצמם הפירומנים". הממשלה גינתה את האלימות שהתפרצה בחלק מההפגנות, אך הדגישה כי יש להכיר בקשיים בבתי הספר התיכוניים ולטפל בהם. בהודעה שפרסם היום הנשיא עמנואל מקרון הוא אמר כי הזעם אינו מצדיק אלימות וכי אסור שמנהיגים פוליטיים יתנו לכך לגיטימציה.
מחאת התלמידים השתלבה כאמור במחאה נרחבת יותר של עובדים במגזר הציבורי, שכללה אתמול שביתה של קרוב ל-10% מעובדי המדינה. "העלו את השכר!", "הקפאת מחירים", "מבתי החולים ועד העמותות – אותן מתקפות, אותם מאבקים!", נכתב בשלטים שנשאו מפגינים בתהלוכה בפריז. "הסיר גדוש ועולה על גדותיו", אמרה לורנס רובייר, מורה בבית ספר יסודי שצעדה במרסיי, ודרשה "משאבים נוספים" והפסקה של "הקצאת כספים לתקציב המלחמה".
בנאנט שבמערב המדינה הניפו המפגינים שלטים שעליהם נכתב "נמאס מהשכר הנמוך" ו"צרפת עולה באש, והכבאים שלכם יחד איתה". בפריז צעדו בשיירה נפרדת אלפי לוחמי אש, שנמתחו עד קצה גבול היכולת בקיץ האחרון בשריפות ענק היסטוריות.
מאז 2017 עודכן מדד השכר של עובדי המגזר הציבורי בצרפת רק ב-2022 (3.5%) וב-2023 (1.5%) – עלייה מצטברת של מעט יותר מ-5%. במקביל, האינפלציה המצטברת מאז 2017 צפויה להגיע ל-24.17% בסוף שנת 2026. הדרישות להעלאה בשכר המורים ולתוספת תקציבים מגיעות בשעה שצרפת מדורגת במקום השלישי מבחינת חובותיה בגוש האירו, כשרק יוון ואיטליה מקדימות אותה.