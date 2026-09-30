ועוד עשרות נפצעו בגל של הפגנות מחאה מצד תלמידים המתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל הצפיפות בכיתות. ההפגנות, שמלוות בחסימה של כניסות לבתי ספר, החלו בשבוע שעבר והשתלבו אתמול בשביתה רחבה יותר במגזר הציבורי, והן הפכו למוקד של מתיחות פוליטית בצרפת בתקופה רגישה: בשנה הבאה ייערכו הבחירות לנשיאות, ומחר תציג הממשלה את תקציב המדינה ל-2027, שלפי הערכות יכלול קיצוצים בהוצאות כדי להקל את הלחץ על הקופה הציבורית.

ועוד עשרות נפצעו בגל של הפגנות מחאה מצד תלמידים המתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל הצפיפות בכיתות. ההפגנות, שמלוות בחסימה של כניסות לבתי ספר, החלו בשבוע שעבר והשתלבו אתמול בשביתה רחבה יותר במגזר הציבורי, והן הפכו למוקד של מתיחות פוליטית בצרפת בתקופה רגישה: בשנה הבאה ייערכו הבחירות לנשיאות, ומחר תציג הממשלה את תקציב המדינה ל-2027, שלפי הערכות יכלול קיצוצים בהוצאות כדי להקל את הלחץ על הקופה הציבורית.

מראות של אלימות הגיעו היום מכמה זירות ברחבי צרפת. בסן-דני, פרבר גדול מצפון לפריז, עמדו תלמידים מחוץ לשערי בית הספר שלהם בסמוך לאש שהוצתה, תחת עיניהם הפקוחות של השוטרים, בעוד מליון ומליל הגיעו תמונות של מפגינים משליכים חפצים לעבר המשטרה.

מראות של אלימות הגיעו היום מכמה זירות ברחבי צרפת. בסן-דני, פרבר גדול מצפון לפריז, עמדו תלמידים מחוץ לשערי בית הספר שלהם בסמוך לאש שהוצתה, תחת עיניהם הפקוחות של השוטרים, בעוד מליון ומליל הגיעו תמונות של מפגינים משליכים חפצים לעבר המשטרה.

מראות של אלימות הגיעו היום מכמה זירות ברחבי צרפת. בסן-דני, פרבר גדול מצפון לפריז, עמדו תלמידים מחוץ לשערי בית הספר שלהם בסמוך לאש שהוצתה, תחת עיניהם הפקוחות של השוטרים, בעוד מליון ומליל הגיעו תמונות של מפגינים משליכים חפצים לעבר המשטרה.

"יש ג'וקים וחולדות בכל מקום בבית הספר", אמרה לרויטרס פאדילה, תלמידה בת 17, שהוסיפה כי הטמפרטורות בכיתות נעות בין חום בלתי נסבל לקור מקפיא מתחת לאפס בהתאם למזג האוויר. "אי אפשר ללמוד בתנאים כאלה", טענה. גמזה, תלמידה בת 17 מסן-דני, אמרה כי היחס לתלמידים בפרבר, המאוכלס היסטורית בתושבים ממעמד הפועלים, אינו הוגן בהשוואה לזה שמקבלים תלמידים במקומות אחרים: "אנחנו תמיד אלה שסובלים, בזמן שבפריז או באזורים הכפריים לא מתמודדים עם מצב כזה".

"יש ג'וקים וחולדות בכל מקום בבית הספר", אמרה לרויטרס פאדילה, תלמידה בת 17, שהוסיפה כי הטמפרטורות בכיתות נעות בין חום בלתי נסבל לקור מקפיא מתחת לאפס בהתאם למזג האוויר. "אי אפשר ללמוד בתנאים כאלה", טענה. גמזה, תלמידה בת 17 מסן-דני, אמרה כי היחס לתלמידים בפרבר, המאוכלס היסטורית בתושבים ממעמד הפועלים, אינו הוגן בהשוואה לזה שמקבלים תלמידים במקומות אחרים: "אנחנו תמיד אלה שסובלים, בזמן שבפריז או באזורים הכפריים לא מתמודדים עם מצב כזה".

"יש ג'וקים וחולדות בכל מקום בבית הספר", אמרה לרויטרס פאדילה, תלמידה בת 17, שהוסיפה כי הטמפרטורות בכיתות נעות בין חום בלתי נסבל לקור מקפיא מתחת לאפס בהתאם למזג האוויר. "אי אפשר ללמוד בתנאים כאלה", טענה. גמזה, תלמידה בת 17 מסן-דני, אמרה כי היחס לתלמידים בפרבר, המאוכלס היסטורית בתושבים ממעמד הפועלים, אינו הוגן בהשוואה לזה שמקבלים תלמידים במקומות אחרים: "אנחנו תמיד אלה שסובלים, בזמן שבפריז או באזורים הכפריים לא מתמודדים עם מצב כזה".

שר החינוך של צרפת, אדואר ז'פראי, אמר לרדיו RTL כי 76 בני אדם נפצעו מאז תחילת ההפגנות, והם כוללים הן תלמידים והן אנשי צוות. שר הפנים לורן נונייז אמר לרשת BFM שכ-440 בני אדם עוכבו ונעצרו ביום שלישי לבדו במסגרת מחאת התיכונים, רובם קטינים. נונייז ציין כי נרשמו שבעה מקרים שבהם מפגינים השליכו חומצת מלח לעבר שוטרים. מארגני מחאת התלמידים טענו ששיבושים או השבתות נרשמו בכ-400 מתוך כ-3,700 בתי הספר התיכוניים ברחבי צרפת.

שר החינוך של צרפת, אדואר ז'פראי, אמר לרדיו RTL כי 76 בני אדם נפצעו מאז תחילת ההפגנות, והם כוללים הן תלמידים והן אנשי צוות. שר הפנים לורן נונייז אמר לרשת BFM שכ-440 בני אדם עוכבו ונעצרו ביום שלישי לבדו במסגרת מחאת התיכונים, רובם קטינים. נונייז ציין כי נרשמו שבעה מקרים שבהם מפגינים השליכו חומצת מלח לעבר שוטרים. מארגני מחאת התלמידים טענו ששיבושים או השבתות נרשמו בכ-400 מתוך כ-3,700 בתי הספר התיכוניים ברחבי צרפת.

שר החינוך של צרפת, אדואר ז'פראי, אמר לרדיו RTL כי 76 בני אדם נפצעו מאז תחילת ההפגנות, והם כוללים הן תלמידים והן אנשי צוות. שר הפנים לורן נונייז אמר לרשת BFM שכ-440 בני אדם עוכבו ונעצרו ביום שלישי לבדו במסגרת מחאת התיכונים, רובם קטינים. נונייז ציין כי נרשמו שבעה מקרים שבהם מפגינים השליכו חומצת מלח לעבר שוטרים. מארגני מחאת התלמידים טענו ששיבושים או השבתות נרשמו בכ-400 מתוך כ-3,700 בתי הספר התיכוניים ברחבי צרפת.