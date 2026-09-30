יותר מ-400 בני אדם, רובם קטינים, נעצרו ביממה האחרונה בצרפת ועוד עשרות נפצעו בגל של הפגנות מחאה מצד תלמידים המתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל הצפיפות בכיתות. ההפגנות, שמלוות בחסימה של כניסות לבתי ספר, החלו בשבוע שעבר והשתלבו אתמול בשביתה רחבה יותר במגזר הציבורי, והן הפכו למוקד של מתיחות פוליטית בצרפת בתקופה רגישה: בשנה הבאה ייערכו הבחירות לנשיאות, ומחר תציג הממשלה את תקציב המדינה ל-2027, שלפי הערכות יכלול קיצוצים בהוצאות כדי להקל את הלחץ על הקופה הציבורית.
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צרפת הפגנות תלמידים המשטרה מול תלמידים ליל 30 ספטמברצרפת הפגנות תלמידים המשטרה מול תלמידים ליל 30 ספטמבר
שוטרים מול אש שהבעירו תלמידים, היום בעיר ליל. שביתות ושיבושים בכ-400 בתי ספר
(צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias)
צרפת הפגנות תלמידים כבאי מכה פח ש הוצת 30 ספטמברצרפת הפגנות תלמידים כבאי מכה פח ש הוצת 30 ספטמבר
כבאי מכבה פח שהוצת הבוקר בכניסה לבית ספר בסן-דני, פרבר של פריז: "אנחנו תמיד אלה שסובלים"
(צילום: Thomas SAMSON / AFP)
צרפת הפגנות תלמידים חוסמים כניסה ל בית ספר תיכון ב בורדו 30 ספטמברצרפת הפגנות תלמידים חוסמים כניסה ל בית ספר תיכון ב בורדו 30 ספטמבר
שוטרים מול תלמידים שחסמו את הכניסה לבית ספר בבורדו, היום
(צילום: Philippe LOPEZ / AFP)
מראות של אלימות הגיעו היום מכמה זירות ברחבי צרפת. בסן-דני, פרבר גדול מצפון לפריז, עמדו תלמידים מחוץ לשערי בית הספר שלהם בסמוך לאש שהוצתה, תחת עיניהם הפקוחות של השוטרים, בעוד מליון ומליל הגיעו תמונות של מפגינים משליכים חפצים לעבר המשטרה.
"יש ג'וקים וחולדות בכל מקום בבית הספר", אמרה לרויטרס פאדילה, תלמידה בת 17, שהוסיפה כי הטמפרטורות בכיתות נעות בין חום בלתי נסבל לקור מקפיא מתחת לאפס בהתאם למזג האוויר. "אי אפשר ללמוד בתנאים כאלה", טענה. גמזה, תלמידה בת 17 מסן-דני, אמרה כי היחס לתלמידים בפרבר, המאוכלס היסטורית בתושבים ממעמד הפועלים, אינו הוגן בהשוואה לזה שמקבלים תלמידים במקומות אחרים: "אנחנו תמיד אלה שסובלים, בזמן שבפריז או באזורים הכפריים לא מתמודדים עם מצב כזה".
שר החינוך של צרפת, אדואר ז'פראי, אמר לרדיו RTL כי 76 בני אדם נפצעו מאז תחילת ההפגנות, והם כוללים הן תלמידים והן אנשי צוות. שר הפנים לורן נונייז אמר לרשת BFM שכ-440 בני אדם עוכבו ונעצרו ביום שלישי לבדו במסגרת מחאת התיכונים, רובם קטינים. נונייז ציין כי נרשמו שבעה מקרים שבהם מפגינים השליכו חומצת מלח לעבר שוטרים. מארגני מחאת התלמידים טענו ששיבושים או השבתות נרשמו בכ-400 מתוך כ-3,700 בתי הספר התיכוניים ברחבי צרפת.
צרפת הפגנות תלמידים תלמיד מיידה רימון גז לעבר המשטרה ליל 30 ספטמברצרפת הפגנות תלמידים תלמיד מיידה רימון גז לעבר המשטרה ליל 30 ספטמבר
אש וגז מדמיע ברחובות העיר הצרפתית ליל, הבוקר
(צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias)
צרפת הפגנות תלמידים תלמיד מיידה רימון גז לעבר המשטרה ליל 30 ספטמברצרפת הפגנות תלמידים תלמיד מיידה רימון גז לעבר המשטרה ליל 30 ספטמבר
מיידים רימון גז לעבר השוטרים, היום בליל
(צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias)
צרפת הפגנות תלמידים חוסמים כניסה ל בית ספר תיכון ב פריז 29 ספטמברצרפת הפגנות תלמידים חוסמים כניסה ל בית ספר תיכון ב פריז 29 ספטמבר
תלמידים חוסמים את הכניסה לבית ספר תיכון בפריז אתמול
(צילום: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
צרפת הפגנות תלמידים רכב שרוף ליוןצרפת הפגנות תלמידים רכב שרוף ליון
רכב שנשרף במהלך המהומות בליון
(צילום: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
צרפת הפגנות עובדי המגזר הציבורי פריזצרפת הפגנות עובדי המגזר הציבורי פריז
הפגנת עוברי המגזר הציבורי בפריז אתמול
(צילום: REUTERS/Tom Nicholson)
במסגרת המחאה נחסמו דרכי הגישה לבתי ספר תיכוניים ברחבי המדינה בתמיכתה הגלויה של "צרפת בלתי-כנועה" (LFI), מפלגת השמאל הקיצוני של ז'אן לוק מלנשון, שסקרים צופים לו הגעה לסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות בשנה הבאה, שם הוא צפוי לנחול תבוסה מול מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן. גורמים רשמיים ופוליטיקאים גינו את מפלגתו של מלנשון וטענו כי הרטוריקה של אנשיה, שהצטרפו למחאות, מלבה את זעם התלמידים וגורמת למהומות. באלי בגאיוקו, ראש עיר מטעם "צרפת בלתי-כנועה" שצוטט כאומר כי אלימות היא לעיתים לגיטימית, טען כי דבריו הוצאו מהקשרם.
ולרי פקרס, הנשיאה השמרנית (הרפובליקנים) של מחוז איל-דה-פראנס, האשימה ש"LFI מתנהגים כמו כבאים שהם בעצמם הפירומנים". הממשלה גינתה את האלימות שהתפרצה בחלק מההפגנות, אך הדגישה כי יש להכיר בקשיים בבתי הספר התיכוניים ולטפל בהם. בהודעה שפרסם היום הנשיא עמנואל מקרון הוא אמר כי הזעם אינו מצדיק אלימות וכי אסור שמנהיגים פוליטיים יתנו לכך לגיטימציה.
צרפת הפגנות תלמידים פריזצרפת הפגנות תלמידים פריז
תלמידים מפגינים בפריז. "יש ג'וקים וחולדות בכל מקום"
(צילום: REUTERS/Tom Nicholson)
צרפת הפגנות תלמידים שוטרים מפזרים גזר מדמיע אחרי ש תלמידים חסמו כניסה ל בית ספר ב ליל 30 ספטמברצרפת הפגנות תלמידים שוטרים מפזרים גזר מדמיע אחרי ש תלמידים חסמו כניסה ל בית ספר ב ליל 30 ספטמבר
גז מדמיע בכניסה לבית ספר בליל, הבוקר
(צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias)
צרפת הפגנות עובדי המגזר הציבורי פריז כבאיםצרפת הפגנות עובדי המגזר הציבורי פריז כבאים
כבאים צועדים במפגן המחאה הפרטי שלהם, אתמול בפריז
(צילום: REUTERS/Abdul Saboor)
מחאת התלמידים השתלבה כאמור במחאה נרחבת יותר של עובדים במגזר הציבורי, שכללה אתמול שביתה של קרוב ל-10% מעובדי המדינה. "העלו את השכר!", "הקפאת מחירים", "מבתי החולים ועד העמותות – אותן מתקפות, אותם מאבקים!", נכתב בשלטים שנשאו מפגינים בתהלוכה בפריז. "הסיר גדוש ועולה על גדותיו", אמרה לורנס רובייר, מורה בבית ספר יסודי שצעדה במרסיי, ודרשה "משאבים נוספים" והפסקה של "הקצאת כספים לתקציב המלחמה".
בנאנט שבמערב המדינה הניפו המפגינים שלטים שעליהם נכתב "נמאס מהשכר הנמוך" ו"צרפת עולה באש, והכבאים שלכם יחד איתה". בפריז צעדו בשיירה נפרדת אלפי לוחמי אש, שנמתחו עד קצה גבול היכולת בקיץ האחרון בשריפות ענק היסטוריות.
מאז 2017 עודכן מדד השכר של עובדי המגזר הציבורי בצרפת רק ב-2022 (3.5%) וב-2023 (1.5%) – עלייה מצטברת של מעט יותר מ-5%. במקביל, האינפלציה המצטברת מאז 2017 צפויה להגיע ל-24.17% בסוף שנת 2026. הדרישות להעלאה בשכר המורים ולתוספת תקציבים מגיעות בשעה שצרפת מדורגת במקום השלישי מבחינת חובותיה בגוש האירו, כשרק יוון ואיטליה מקדימות אותה.