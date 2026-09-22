בתמונות וסרטונים מרגעי הדרמה שפורסמו ברשת נראה היורה צועד ברחוב סמוך לבית הספר כשרובה בידיו. לאחר מכן הוא נראה רץ בחזרה דרך אותו רחוב. בדקות שאחרי הירי מיהרו הורים מודאגים לבית הספר, ועימותים פרצו בינם לבין השוטרים שחסמו את הכניסה למבנה.

בתמונות וסרטונים מרגעי הדרמה שפורסמו ברשת נראה היורה צועד ברחוב סמוך לבית הספר כשרובה בידיו. לאחר מכן הוא נראה רץ בחזרה דרך אותו רחוב. בדקות שאחרי הירי מיהרו הורים מודאגים לבית הספר, ועימותים פרצו בינם לבין השוטרים שחסמו את הכניסה למבנה.

בתמונות וסרטונים מרגעי הדרמה שפורסמו ברשת נראה היורה צועד ברחוב סמוך לבית הספר כשרובה בידיו. לאחר מכן הוא נראה רץ בחזרה דרך אותו רחוב. בדקות שאחרי הירי מיהרו הורים מודאגים לבית הספר, ועימותים פרצו בינם לבין השוטרים שחסמו את הכניסה למבנה.

המניע למתקפה עדיין אינו ידוע, אבל שר המשפטים הטורקי אקין גורלק מסר כי שני תובעים ראשיים מונו לחקור אותו, ויבדקו גם טענות שלפיהן התלמיד סבל מבריונות בבית הספר. הוריו של התוקף וסבו, שהיה בעל הנשק, נעצרו במסגרת החקירה. "כשמדובר בביטחון ילדינו, לא ייתכן שנתעלם מרשלנות או מחוסר אחריות כלשהם", כתב השר גורלק ברשת X.

המניע למתקפה עדיין אינו ידוע, אבל שר המשפטים הטורקי אקין גורלק מסר כי שני תובעים ראשיים מונו לחקור אותו, ויבדקו גם טענות שלפיהן התלמיד סבל מבריונות בבית הספר. הוריו של התוקף וסבו, שהיה בעל הנשק, נעצרו במסגרת החקירה. "כשמדובר בביטחון ילדינו, לא ייתכן שנתעלם מרשלנות או מחוסר אחריות כלשהם", כתב השר גורלק ברשת X.

המניע למתקפה עדיין אינו ידוע, אבל שר המשפטים הטורקי אקין גורלק מסר כי שני תובעים ראשיים מונו לחקור אותו, ויבדקו גם טענות שלפיהן התלמיד סבל מבריונות בבית הספר. הוריו של התוקף וסבו, שהיה בעל הנשק, נעצרו במסגרת החקירה. "כשמדובר בביטחון ילדינו, לא ייתכן שנתעלם מרשלנות או מחוסר אחריות כלשהם", כתב השר גורלק ברשת X.