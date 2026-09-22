נער בן 15 פתח הבוקר (יום ג') באש ליד בית ספר תיכון במערב טורקיה ופצע 11 בני אדם, לפחות שניים מהם באורח קשה, לפני שנעצר. זו כבר תקרית הירי השלישית שמבצעים תלמידים ובני נוער בבתי ספר בטורקיה מאז חודש אפריל, והיא צפויה להגביר את הקריאות לממשלתו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן לנקוט פעולות נחרצות יותר נגד אלימות הנשק.
מתקפת הירי אירעה בסביבות השעה 8:00 לפי השעון המקומי מול בית ספר תיכון מקצועי וטכנולוגי בנפת טורגוטלו שבמחוז מניסה. ערוץ החדשות HaberTurk דיווח כי היורה הוא תלמיד בבית הספר, וכי הוא הגיע למקום כשהוא חמוש ברובה ציד שלקח מבית סבו ופתח בירי ללא הבחנה סמוך לבית הספר בטרם ניסה להימלט מהמקום ברגל.
בתמונות וסרטונים מרגעי הדרמה שפורסמו ברשת נראה היורה צועד ברחוב סמוך לבית הספר כשרובה בידיו. לאחר מכן הוא נראה רץ בחזרה דרך אותו רחוב. בדקות שאחרי הירי מיהרו הורים מודאגים לבית הספר, ועימותים פרצו בינם לבין השוטרים שחסמו את הכניסה למבנה.
המניע למתקפה עדיין אינו ידוע, אבל שר המשפטים הטורקי אקין גורלק מסר כי שני תובעים ראשיים מונו לחקור אותו, ויבדקו גם טענות שלפיהן התלמיד סבל מבריונות בבית הספר. הוריו של התוקף וסבו, שהיה בעל הנשק, נעצרו במסגרת החקירה. "כשמדובר בביטחון ילדינו, לא ייתכן שנתעלם מרשלנות או מחוסר אחריות כלשהם", כתב השר גורלק ברשת X.
המתקפה הבוקר באה כאמור אחרי שבחצי השנה האחרונה כבר הזדעזעה טורקיה משני אירועי ירי בבתי ספר, אירועים שבעקבותיהם הגבירה הממשלה את האבטחה במוסדות החינוך עם פתיחת שנת הלימודים בשבוע שעבר. באפריל נפצעו 16 בני אדם, רובם תלמידים, כשתלמיד לשעבר פתח באש בבית ספר תיכון במחוז שנלאורפה שבדרום-מזרח טורקיה, ולאחר מכן שם קץ לחייו. למחרת פתח תלמיד בן 14 באש בשתי כיתות בבית ספרו במחוז קרמנמרש הסמוך, הרג שמונה תלמידים ומורה, ופצע 13 אחרים. בהמשך הוא נורה למוות בידי המשטרה. באירוע אחר, בחודש מאי, פתח חמוש במסע ירי במחוז מרסין שבדרום המדינה ורצח שישה בני אדם. מסע הירי ההוא החל במסעדה, ונמשך לאורך נתיב הבריחה הרוצח.
לפני האירועים האחרונים לא הייתה לטורקיה היסטוריה משמעותית של מסעות ירי המוניים, ודאי לא במוסדות חינוך. זאת אף שלפי הערכות במדינה, עשרות מיליוני כלי נשק נמצאים בידיים פרטיות ברחבי טורקיה, רובם באופן בלתי-חוקי. בעקבות אירועי הירי באפריל הודיע הנשיא ארדואן כי הוא מתכוון להדק את הפיקוח על הנשק ולהגביל את האפשרות של אזרחים להחזיק בו, והבטיח גם להחמיר את הענישה לבעלי נשק שאינם מקפידים לאחסן אותו כראוי – במיוחד במקרים שבהם ילדים ובני נוער מצליחים להשיג גישה לנשק.