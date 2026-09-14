משמרות המהפכה של איראן דיווחו הערב (יום שני) כי מכלית הנפט EL GAIA התפוצצה, לטענתם "אחרי שפגעה במוקשים ימיים". לפי פיקוד חיל הים של משמרות המהפכה, המכלית התכוונה לעבור "דרך אזור אסור לשיט מדרום למצור הורמוז", ולאחר הפיצוץ "המאמצים להשתלט על האש כשלו - והמכלית כולה עולה בלהבות".

גלריה המכלית EL GAIA שהתפוצצה במצר הורמוז ( צילום: מתוך vesselfinder )

לפי איראן, "בעבר פורסמו אזהרות רבות בדבר הסכנה הטמונה בנתיב בלתי-חוקי זה. חיל הים של משמרות המהפכה מצהיר בנחרצות כי מצר הורמוז חסום ונותר תחת שליטתנו המלאה". הספינה המדוברת, ששטה תחת דגל פנמה, אוכנה בפעם האחרונה ב-5 בספטמבר, כשהיא עוגנת בנמל סוחאר שבעומאן - כך על פי אתר המעקב Vesselfinder.

מוקדם יותר, נציגים מאיראן וממדינות המפרץ היו אמורים להיפגש בעומאן בניסיון לקדם מתווה לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז לתנועת מכליות סדירה - אבל רגע לפני הודיע שר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי כי המפגש המתכונן נדחה "כדי להבטיח הסכמות". במשרד החוץ העומאני הוסיפו כי "ההחלטה נועדה להבטיח תנאים מתאימים לשיח בונה, המקדם הבנות יציבות".

ב"אל-ג'זירה" צוטט בכיר במשרד החוץ האיראני שאמר כי "דחיית הפגישה נעשתה לבקשת מדינות מסוימות באזור, והייתה החלטה משותפת של טהרן ועומאן". לפגי הביטול התקיימו שיחות טלפוניות בין ראש הממשלה ושר החוץ הקטארי מוחמד אל-ת'אני לשר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן, שדיבר גם עם שר החוץ האמירתי עבדאללה בן זאיד.

האיכון האחרון של המכלית ( צילום: מתוך vesselfinder )

לפי משרד החוץ הסעודי, בן פרחאן ובן זאיד דנו בהתפתחויות האזוריות ו"במאמצים לבלום את ההסלמה על רקע האירועים המתגלגלים במהירות באזור" - רמיזה לבליץ הכיבושים החות'י. עוד נמסר כי הם "הדגישו את החשיבות שבאיחוד העמדות ובחיזוק ההתייעצויות בין שתי המדינות, כדי לתמוך בשת"פ במפרץ, לשמור על ביטחונן של מדינות המפרץ ולהגן על משאביהן".