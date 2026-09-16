נתונים שהעביר משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו לעמותת "הצלחה" חשפו פרטים חדשים על עלויות ביקורי רה"מ, רעייתו שרה ופמלייתו בארה"ב בשנת 2025, ובהם בין היתר מחירי השהייה במלונות יוקרה, עלות הטיסה ב"כנף ציון" וכן הוצאות נוספות דוגמת קפה שחור ואיפור - באלפי דולרים. במשך שישה ימי הביקור של הזוג לאחוזתו של הנשיא דונלד טראמפ, הם התגוררו במלון "ארבע העונות" ומחיר כל לילה בסוויטה היה 10 אלף דולר - ועלות כל השהייה עמדה על 50 אלף דולר. עלות חדר רגיל במלון עבור חברי הפמלייה שליוותה את נתניהו ומנתה 43 איש - 250 דולר ללילה. עלות הטיסה בכנף ציון עלה למשלם המסים הישראלי 423,407 דולר.