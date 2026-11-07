לאחר חודשים של מצור ימי על איראן, צבא ארה"ב מקים כוח משימה שנועד לתגבר את מאמציה של וושינגטון להגביל את העברתן של מערכות נשק מתקדמות ושל סחורות נוספות הנתונות לסנקציות דרך גבולותיה היבשתיים של טהרן ודרך הים הכספי.
ההכרזה על הקמת כוח המשימה, שפרטיו טרם פורסמו בעבר, צפויה להתפרסם בהמשך היום (שבת) על ידי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM). כך עולה מההודעה שהגיעה לידי רויטרס לפני שפורסמה רשמית.
כוח המשימה, שייקרא "שער הברזל" (Iron Gate), יפעל מבסיסו בטמפה שבפלורידה ויתאם את פעילותו עם סוכנויות נוספות בממשל האמריקני. לצד תזוזות מערכות נשק, יתמקד הכוח גם בסחורות בעלות שימושים כפולים ובמקורות הכנסה בלתי חוקיים.
"חיזוק שיתוף הפעולה של פיקוד המרכז עם שותפיו בסוכנויות הממשל האמריקני יגביל עוד יותר את יכולתה של איראן לממן טרור, לשקם מפעלי נשק ולחדש את מלאי הציוד הצבאי שלה", ציין בהודעה אדמירל בראד קופר, מפקד סנטקום. יודגש כי בדיווח של רויטרס לא צוין אם המבצע החדש יכלול הצבה של כוחות כלשהם בגבולותיה היבשתיים של איראן ולא ברור אם מדובר בפועל ב"מצור יבשתי", רעיון שכבר הועלה בעבר ועד כה לא מומש. לא מן הנמנע שהוא ידרוש קשרים או שיתוף פעולה עם המדינות הגובלות באיראן, אך גם זה לא הובהר בדיווח.
עד כה, בפיקוד המרכז האמריקני העריכו שהמצור הימי שהטיל הצבא האמריקני מנע מאיראן לייצא נפט גולמי בהיקף של יותר מ-25 מיליארד דולר. המצור, נזכיר, הוטל במקור על ידי טראמפ כבר באפריל, מעט לאחר הפסקת האש המקורית במלחמה, אבל הוא הסיר אותו בחודש יוני כחלק מהסכם מזכר ההבנות - וחידש אותו שוב ב-14 ביולי, ובמסגרתו מונע הצי האמריקני מאיראן לייצא נפט לשווקי העולם, במטרה להקריס את כלכלתה.
באוגוסט הרחיבה ארה"ב עוד יותר את הסנקציות על איראן בניסיון לשתק את כלכלתה, עם מכה קשה שהונחתה בין היתר על ענף התעופה שלה, אבל למרות שמצבה הכלכלי הוחמר בחודשים האחרונים - משטר האייתוללות לא מגלה סימני כניעה, ולפחות פומבית מצהיר שוב ושוב כי הסכם כלשהו ייעשה רק אם ארה"ב תסכים לשבעה תנאים שהציב לו בהצעה שטראמפ כבר דחה בספטמבר, תנאים שכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי, הסרת סנקציות ושחרור של כספים איראניים המוקפאים מחוץ לאיראן.
איראן גם תוקפת שוב ושוב בשבועות האחרונים מכליות נפט החוצות את מצר הורמוז כחלק ממבצע אמריקני שנועד לפתוח מחדש את נתיב הסחר הימי הקריטי לכלכלה העולמית. איראן טוענת שהמכליות פגעו לכאורה במוקשים, אבל יש ספק גדול באשר לטענות הללו, וברויטרס כבר דווח לאחרונה שלפחות באחד המקרים סירה קטנה הצמידה מוקשים מגנטיים למכלית. גם היום בצהריים טען חיל הים של הצבא האיראני כי מכלית נפט ש"ביצעה עבירה מזרחית למצר הורמוז והפליגה באזור אסור ולא בטוח, תוך התעלמות מאזהרות והשארת מערכות הניווט שלה כבויות, עלתה הבוקר באש לאחר שפגעה במוקש ימי, מה שהותיר את כלי השיט במקום".
ארה"ב נמנעה עד כה מתגובה משמעותית לתקיפות האיראניות הללו, שנועדו לחסום מחדש את המצר וכך להעלות שוב את מחירי הדלק בעולם ולהשתמש בדבר כמנוף לחץ על וושינגטון. זאת כשבין הצדדים ממשיך להתנהל משא ומתן שמטרתו למנוע את חידוש המערכה הצבאית, אם כי הנשיא טראמפ אישר הלילה כי צבא ארה"ב תקף שוב באיראן, לראשונה מאז התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע, אך הוא הדגיש כי מדובר ב"פעולה מינורית". לדבריו, בתקיפה אמש הושמדה מערכת הגנה אווירית שהאיראנים הקימו. "הם בנו מתקן נ"מ קטן, וחיסלנו אותו בתוך 15 דקות, אולי חמש", אמר.
הדיווח כעת של רויטרס מגיע כשבמקביל מתפרסמים דווקא דיווחים על אפשרות לפריצת דרך במשא ומתן. שני גורמים במזרח התיכון אמרו אתמול לרויטרס כי איראן בוחנת הצעות שהוגשו על ידי קטאר, המשמשת כמתווכת ראשית, במטרה לגשר על הפערים מול ארה"ב בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. עם זאת, אחד הגורמים הדגיש כי האיראנים, לפחות בשלב זה, עדיין אינם מוכנים להיכנס למשא ומתן עם ממשל טראמפ בנוגע לפעילותם הגרעינית, כל עוד וושינגטון לא תסכים לתנאי היסוד שאיראן דורשת לכלול בכל הסכם הפסקת אש.
המחלוקות עם איראן סביב תוכנית הגרעין שלה נותרו הסוגיה הסבוכה ביותר בשיחות. טראמפ מתעקש כי יש לפתור אותן כחלק מכל הסכם שנועד להביא לסיום המלחמה, בעוד איראן מתעקשת, לפחות פומבית, שמשא ומתן על תוכנית הגרעין יחל רק לאחר סיום המלחמה. עם זאת, ובניגוד לטענת הגורם ששוחח עם רויטרס, אתמול דווח ב"בלומברג" כי ארה"ב ואיראן כן מתקרבות לפריצת דרך אפשרית. לפי דיפלומט הבקיא בפרטי השיחות, טהרן מגלה נכונות לדון בסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין שלה, שעד כה לא הייתה מוכנה לדון בהן. לדברי הדיפלומט, איראן בוחנת הצעות הנוגעות לפעילות הגרעינית שלה, שהוצגו בפניה על ידי קטאר. כל ויתור בנושא זה עשוי להוביל להתקדמות משמעותית במו"מ.
שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס הבוקר למגעים: "ב-48 השעות האחרונות קיימתי שיחות טלפון עם 12 מעמיתיי, בנוגע להשלכות של צעדי ההסלמה שנקטו וושינגטון וישראל באזור. הדגשתי את זכותנו הלגיטימית להגן על ריבונותנו ועל ביטחוננו הלאומי, וכן את הצורך בכינון הסדרי ביטחון אזוריים ללא התערבות חיצונית". שעות אחדות אחר כך אמר גם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הנחשב לגורם מתון יחסית במשטר הקיצוני: "אנחנו פועלים למען יציאה מכובדת מהמצב של 'לא מלחמה ולא שלום'".
אבל מי שבאמת מקבלים את ההחלטות באיראן בימים אלו הם משמרות המהפכה, שממשיכים מצדם באיומים. דובר המשמרות חוסיין מוחבי טען הבוקר כי בשבועיים האחרונים הצליחה איראן להפיל שבעה כטב"מי סיור מסוג MQM-170 "כשהם שלמים". הוא הוסיף: "אם תפרוץ מלחמה נוספת, העולם כולו יהיה עד להפתעות בתחום התעופה והחלל מצד משמרות המהפכה. האויבים יהיו המומים נוכח עוצמתם ויכולותיהם של משמרות המהפכה".