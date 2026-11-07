באוגוסט הרחיבה ארה"ב עוד יותר את הסנקציות על איראן בניסיון לשתק את כלכלתה, עם מכה קשה שהונחתה בין היתר על ענף התעופה שלה, אבל למרות שמצבה הכלכלי הוחמר בחודשים האחרונים - משטר האייתוללות לא מגלה סימני כניעה, ולפחות פומבית מצהיר שוב ושוב כי הסכם כלשהו ייעשה רק אם ארה"ב תסכים לשבעה תנאים שהציב לו ב

הצעה שטראמפ כבר דחה בספטמבר