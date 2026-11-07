44 חברי הסנאט בפרגוואי הצביעו הלילה (בין שישי לשבת) פה אחד בעד הדחתו של הנשיא הפרו-ישראלי סנטיאגו פניה, לאחר קריסתו של בנק ממשלתי במדינה שהביא לאובדן חסכונותיהם של כחצי מאוכלוסיית המדינה. זמן קצר לאחר הדחתו המשטרה המקומית עצרה את פניה בחשד להפרת אמונים וניצול כוחו לרעה, בין היתר. המונים שהפגינו מחוץ לקונגרס הריעו לאחר החלטת הסנאט, וכמה הניפו את דגלי פרגוואי וצעקו: "דיקטטורה - לעולם לא עוד!".
פניה, שהגיע ב-2024 לישראל כדי להעביר את שגרירות ארצו לירושלים ואף נשא נאום בכנסת, הודיע ביום חמישי על התפטרותו עקב קריסת הבנק הדיגיטלי Ueno, שהיה קשור לאינטרסים העסקיים הפרטיים שלו, אך התפטרותו נדחתה על-ידי הקונגרס - שבחר להמשיך בהליכי ההדחה נגדו. ההדחה מאפשרת למעשה את שלילת החסינות המוענקת בדרך כלל לנשיאים לשעבר במדינה.
המשבר הכלכלי והפוליטי בפרגוואי עקב קריסת הבנק הותיר את פיקדונותיהם של כ-3 מיליון לקוחות מוקפאים, המהווים כאמור כחצי מאוכלוסיית המדינה. אלפים ברחבי פרגוואי יצאו להפגין עקב קריסת הבנק, ובכירים בהנהלתו נעצרו. פניה, שעד השנה שעברה החזיק במניות בחברה שהייתה הבעלים של הבנק, מכחיש שפעל שלא כדין.
המון זועם הקיף גם את מעונו של פניה כשהשוטרים הגיעו למקום, לכאורה כדי ש"לא יימלט". על פניה הוטל מעצר בית זמן קצר לאחר הדחתו, עד שיובא בפני בית משפט בהמשך היום ויואשם בהפרת אמונים, ניצול כוחו לרעה ושימוש בתפקידו הציבורי עבור רווחים אישיים - העבירה החמורה מבין אלו המיוחסות לו, הנושאת עונש מאסר של עד 10 שנים.
המחוקקים מאשימים את פניה כי ניצל את השפעתו הפוליטית כדי לנתב מאות מיליוני דולרים בכספים ציבוריים לבנק הדיגיטלי, בזמן שהיה מצוי בניגוד עניינים, התערב בפיקוח הרגולטורי והיה מעורב בטיוח מוסדי שכלל את הבנק המרכזי. רק סנאטור אחד נעדר מההצבעה.
בהודעה שפרסם זמן קצר לפני הדחתו, פניה כתב כי הוא לא רוצה שנוכחותו "תהווה גורם לפילוג עמוק יותר או אי-יציבות. אני אומר להתראות בהכרת תודה, מבלי להתעלם מסבלם של אלו שממתינים היום לתשובות". במקביל, התובעים הורו גם על מעצרו של קרלוס קארבלו, שניהל את החברה הפיננסית שהפכה לבסוף לבנק Ueno, עד שמונה על-ידי פניה לנשיא הבנק המרכזי של פרגוואי ב-2023.
עם הדחתו של פניה, סגן הנשיא פדרו אליאנה הושבע כמחליפו עד תום תקופת כהונתו המקורית, באוגוסט 2028. "לפרגוואי שקיבלנו היום יש צרכים דחופים", אמר אליאנה, שנמצא גם הוא תחת חקירה בנוגע לקשריו עם הבנק, וכשהממשלה שהוא מוביל כעת נמצאת תחת לחץ עצום להשיב לחצי מהציבור את הכסף שהוקפא - ולהעניש את האחראים למשבר. "בני ארצנו, העוברים כעת תקופה קשה בעקבות הקריסה הכלכלית, יפוצו באופן מלא", אמר אליאנה, שיכהן כנשיא עד שנת 2028.
הזעם הציבורי על המשבר הכלכלי שהיכה בחצי מהציבור גבר מיום ליום לאחר קריסת הבנק, ואלפים צעדו בבירת פרגוואי אסונסיון בקריאות "שלחו את פניה לטקומבה!" - התייחסות לבית הכלא הגדול והמוכר ביותר בעיר, שבו נאסר מייסד Ueno מיגל וסקז. "זו הייתה הפרת אמון חמורה ביותר", אמר עובד בחברת החשמל הממשלתית, שגם בקופת הפנסיה שלו היו כספים שהושקעו ב-Ueno, "הנשיא הפך את העם ללעג וקלס".
כאשר הרגולטורים השתלטו על הבנק, לקוחותיו איבדו את היכולת למשוך מזומנים, לגשת לחסכונותיהם או להשתמש בכרטיסים שלהם לביצוע רכישות. על פי נתוני הבנק, למעלה ממיליון פרגוואים פתחו בו את חשבון הבנק הראשון שלהם. אפילו שחקני הנבחרת הלאומית בכדורגל דיווחו כי אינם מצליחים לגשת לכספם.
ההשלכות חרגו הרבה מעבר למעגל החוסכים. אפליקציית הזמנת נסיעות, שהסתמכה על שירותי הבנק הממשלתי, נסגרה - והותירה 3,000 נהגים ללא עבודה. בחמישי החלו חלק מהמפקידים לקבל בחזרה את כספם; בשלב הראשון, מדובר בבעלי פיקדונות בסכום של עד 10 מיליון גוארני (כ-1,500 דולר). הפיקדונות מבוטחים עד לסכום של כ-35,000 דולר - כיסוי המקיף, לדברי הבנק המרכזי, 97% מלקוחות Ueno. הבנק המרכזי מגדיר את הקריסה כ"אירוע נקודתי" ומתעקש כי המערכת הפיננסית הרחבה יותר נותרה יציבה ובטוחה.
הסנאטור רפאל פיליסולה אמר מנגד כי פרגוואי "עומדת בפני פרשת השחיתות הגדולה ביותר בהיסטוריה הדמוקרטית שלנו". לדבריו, "מדובר במכה אנושה למדינה, לאזרחים פרטיים, וכן לאמינותה ולתדמיתה של פרגוואי".