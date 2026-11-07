44 חברי הסנאט בפרגוואי הצביעו הלילה (בין שישי לשבת) פה אחד בעד הדחתו של הנשיא הפרו-ישראלי סנטיאגו פניה, לאחר קריסתו של בנק ממשלתי במדינה שהביא לאובדן חסכונותיהם של כחצי מאוכלוסיית המדינה. זמן קצר לאחר הדחתו המשטרה המקומית עצרה את פניה בחשד להפרת אמונים וניצול כוחו לרעה, בין היתר. המונים שהפגינו מחוץ לקונגרס הריעו לאחר החלטת הסנאט, וכמה הניפו את דגלי פרגוואי וצעקו: "דיקטטורה - לעולם לא עוד!".

44 חברי הסנאט בפרגוואי הצביעו הלילה (בין שישי לשבת) פה אחד בעד הדחתו של הנשיא הפרו-ישראלי סנטיאגו פניה, לאחר קריסתו של בנק ממשלתי במדינה שהביא לאובדן חסכונותיהם של כחצי מאוכלוסיית המדינה. זמן קצר לאחר הדחתו המשטרה המקומית עצרה את פניה בחשד להפרת אמונים וניצול כוחו לרעה, בין היתר. המונים שהפגינו מחוץ לקונגרס הריעו לאחר החלטת הסנאט, וכמה הניפו את דגלי פרגוואי וצעקו: "דיקטטורה - לעולם לא עוד!".

44 חברי הסנאט בפרגוואי הצביעו הלילה (בין שישי לשבת) פה אחד בעד הדחתו של הנשיא הפרו-ישראלי סנטיאגו פניה, לאחר קריסתו של בנק ממשלתי במדינה שהביא לאובדן חסכונותיהם של כחצי מאוכלוסיית המדינה. זמן קצר לאחר הדחתו המשטרה המקומית עצרה את פניה בחשד להפרת אמונים וניצול כוחו לרעה, בין היתר. המונים שהפגינו מחוץ לקונגרס הריעו לאחר החלטת הסנאט, וכמה הניפו את דגלי פרגוואי וצעקו: "דיקטטורה - לעולם לא עוד!".

פניה, שהגיע ב-2024 לישראל כדי להעביר את שגרירות ארצו לירושלים ואף נשא נאום בכנסת, הודיע ביום חמישי על התפטרותו עקב קריסת הבנק הדיגיטלי Ueno, שהיה קשור לאינטרסים העסקיים הפרטיים שלו, אך התפטרותו נדחתה על-ידי הקונגרס - שבחר להמשיך בהליכי ההדחה נגדו. ההדחה מאפשרת למעשה את שלילת החסינות המוענקת בדרך כלל לנשיאים לשעבר במדינה.

פניה, שהגיע ב-2024 לישראל כדי להעביר את שגרירות ארצו לירושלים ואף נשא נאום בכנסת, הודיע ביום חמישי על התפטרותו עקב קריסת הבנק הדיגיטלי Ueno, שהיה קשור לאינטרסים העסקיים הפרטיים שלו, אך התפטרותו נדחתה על-ידי הקונגרס - שבחר להמשיך בהליכי ההדחה נגדו. ההדחה מאפשרת למעשה את שלילת החסינות המוענקת בדרך כלל לנשיאים לשעבר במדינה.

פניה, שהגיע ב-2024 לישראל כדי להעביר את שגרירות ארצו לירושלים ואף נשא נאום בכנסת, הודיע ביום חמישי על התפטרותו עקב קריסת הבנק הדיגיטלי Ueno, שהיה קשור לאינטרסים העסקיים הפרטיים שלו, אך התפטרותו נדחתה על-ידי הקונגרס - שבחר להמשיך בהליכי ההדחה נגדו. ההדחה מאפשרת למעשה את שלילת החסינות המוענקת בדרך כלל לנשיאים לשעבר במדינה.

המון זועם הקיף גם את מעונו של פניה כשהשוטרים הגיעו למקום, לכאורה כדי ש"לא יימלט". על פניה הוטל מעצר בית זמן קצר לאחר הדחתו, עד שיובא בפני בית משפט בהמשך היום ויואשם בהפרת אמונים, ניצול כוחו לרעה ושימוש בתפקידו הציבורי עבור רווחים אישיים - העבירה החמורה מבין אלו המיוחסות לו, הנושאת עונש מאסר של עד 10 שנים.

המון זועם הקיף גם את מעונו של פניה כשהשוטרים הגיעו למקום, לכאורה כדי ש"לא יימלט". על פניה הוטל מעצר בית זמן קצר לאחר הדחתו, עד שיובא בפני בית משפט בהמשך היום ויואשם בהפרת אמונים, ניצול כוחו לרעה ושימוש בתפקידו הציבורי עבור רווחים אישיים - העבירה החמורה מבין אלו המיוחסות לו, הנושאת עונש מאסר של עד 10 שנים.

המון זועם הקיף גם את מעונו של פניה כשהשוטרים הגיעו למקום, לכאורה כדי ש"לא יימלט". על פניה הוטל מעצר בית זמן קצר לאחר הדחתו, עד שיובא בפני בית משפט בהמשך היום ויואשם בהפרת אמונים, ניצול כוחו לרעה ושימוש בתפקידו הציבורי עבור רווחים אישיים - העבירה החמורה מבין אלו המיוחסות לו, הנושאת עונש מאסר של עד 10 שנים.

המחוקקים מאשימים את פניה כי ניצל את השפעתו הפוליטית כדי לנתב מאות מיליוני דולרים בכספים ציבוריים לבנק הדיגיטלי, בזמן שהיה מצוי בניגוד עניינים, התערב בפיקוח הרגולטורי והיה מעורב בטיוח מוסדי שכלל את הבנק המרכזי. רק סנאטור אחד נעדר מההצבעה.

המחוקקים מאשימים את פניה כי ניצל את השפעתו הפוליטית כדי לנתב מאות מיליוני דולרים בכספים ציבוריים לבנק הדיגיטלי, בזמן שהיה מצוי בניגוד עניינים, התערב בפיקוח הרגולטורי והיה מעורב בטיוח מוסדי שכלל את הבנק המרכזי. רק סנאטור אחד נעדר מההצבעה.

המחוקקים מאשימים את פניה כי ניצל את השפעתו הפוליטית כדי לנתב מאות מיליוני דולרים בכספים ציבוריים לבנק הדיגיטלי, בזמן שהיה מצוי בניגוד עניינים, התערב בפיקוח הרגולטורי והיה מעורב בטיוח מוסדי שכלל את הבנק המרכזי. רק סנאטור אחד נעדר מההצבעה.