חשד לרצח ישראלי בצרפת: תושב אשדוד כבן 45, בעל אזרחות ישראלית ואירופית, נמצא ללא רוח חיים לפני כמה ימים בעיירת הנופש רוקברין-קאפ-מרטן שבדרום-מזרח צרפת, בריביירה הצרפתית.
הישראלי אותר חבול ומדמם, וככל הידוע מדובר בניסיון שוד. מחקירה ראשונית עולה כי הוא נחנק למוות, והמשטרה עצרה כמה חשודים. הוא יובא לקבורה בישראל ביממה הקרובה.
ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח במוקד זק״א, צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א החלו לטפל בכבוד המת וללוות את בני המשפחה על מנת להביאו לקבורה בהקדם בישראל. נסיבות האירוע עדיין נחקרות על ידי הרשויות המקומיות".
"המקרה התרחש לפני מספר ימים, ולאחר עיכובים בשחרור הגופה החטיבה הבינלאומית של זק״א פעלה מול הגורמים משפטיים והיא שוחררה, ארונו צפוי לנחות ביממה הקרובה בישראל. צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א פועל באופן שוטף יחד עם משרד החוץ וכלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא את הנפטר לקבורה בהקדם האפשרי", נמסר עוד.