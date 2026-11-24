הישראלי אותר חבול ומדמם, וככל הידוע מדובר בניסיון שוד. מחקירה ראשונית עולה כי הוא נחנק למוות, והמשטרה עצרה כמה חשודים. הוא יובא לקבורה בישראל ביממה הקרובה.

הישראלי אותר חבול ומדמם, וככל הידוע מדובר בניסיון שוד. מחקירה ראשונית עולה כי הוא נחנק למוות, והמשטרה עצרה כמה חשודים. הוא יובא לקבורה בישראל ביממה הקרובה.

הישראלי אותר חבול ומדמם, וככל הידוע מדובר בניסיון שוד. מחקירה ראשונית עולה כי הוא נחנק למוות, והמשטרה עצרה כמה חשודים. הוא יובא לקבורה בישראל ביממה הקרובה.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח במוקד זק״א, צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א החלו לטפל בכבוד המת וללוות את בני המשפחה על מנת להביאו לקבורה בהקדם בישראל. נסיבות האירוע עדיין נחקרות על ידי הרשויות המקומיות".

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח במוקד זק״א, צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א החלו לטפל בכבוד המת וללוות את בני המשפחה על מנת להביאו לקבורה בהקדם בישראל. נסיבות האירוע עדיין נחקרות על ידי הרשויות המקומיות".

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א, מסר: "מיד עם קבלת הדיווח במוקד זק״א, צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א החלו לטפל בכבוד המת וללוות את בני המשפחה על מנת להביאו לקבורה בהקדם בישראל. נסיבות האירוע עדיין נחקרות על ידי הרשויות המקומיות".