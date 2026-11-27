ב-BBC נכתב כי החודש הוא התייצב בבית המשפט, ולאחר ששוחרר בערבות הוא צפוי להתייצב שוב ביום שני - בעקבות ההאשמות שתקף מינית אישה במועדון המפורסם גרוצ'ו שבלב שכונת סוהו בלונדון.

ב-BBC נכתב כי החודש הוא התייצב בבית המשפט, ולאחר ששוחרר בערבות הוא צפוי להתייצב שוב ביום שני - בעקבות ההאשמות שתקף מינית אישה במועדון המפורסם גרוצ'ו שבלב שכונת סוהו בלונדון.

ב-BBC נכתב כי החודש הוא התייצב בבית המשפט, ולאחר ששוחרר בערבות הוא צפוי להתייצב שוב ביום שני - בעקבות ההאשמות שתקף מינית אישה במועדון המפורסם גרוצ'ו שבלב שכונת סוהו בלונדון.

חקירת משטרת המטרופולין של לונדון החלה שאישה דיווחה כי נאנסה בתוך המועדון הפרטי ב-13 בנובמבר 2024. טומלין נעצר בעקבות התלונה, ובמשטרה בלונדון אמרו כי האישה מקבלת תמיכה מקציני משטרה המתמחים בטיפול במקרים מסוג זה.

חקירת משטרת המטרופולין של לונדון החלה שאישה דיווחה כי נאנסה בתוך המועדון הפרטי ב-13 בנובמבר 2024. טומלין נעצר בעקבות התלונה, ובמשטרה בלונדון אמרו כי האישה מקבלת תמיכה מקציני משטרה המתמחים בטיפול במקרים מסוג זה.

חקירת משטרת המטרופולין של לונדון החלה שאישה דיווחה כי נאנסה בתוך המועדון הפרטי ב-13 בנובמבר 2024. טומלין נעצר בעקבות התלונה, ובמשטרה בלונדון אמרו כי האישה מקבלת תמיכה מקציני משטרה המתמחים בטיפול במקרים מסוג זה.