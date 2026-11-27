דוגמן שתואר בעבר כ"גבר שקיבל את מספר ההחלקות ימינה הגדול ביותר בטינדר" נאשם באונס במועדון במרכז לונדון. סטפן-פייר טומלין, בן 36, כונה "מר טינדר" לאחר שהתברר כי קיבל יותר "לייקים" מכל אדם אחר באפליקציית ההיכרויות - 14,600 בשנה אחת.
ב-BBC נכתב כי החודש הוא התייצב בבית המשפט, ולאחר ששוחרר בערבות הוא צפוי להתייצב שוב ביום שני - בעקבות ההאשמות שתקף מינית אישה במועדון המפורסם גרוצ'ו שבלב שכונת סוהו בלונדון.
חקירת משטרת המטרופולין של לונדון החלה שאישה דיווחה כי נאנסה בתוך המועדון הפרטי ב-13 בנובמבר 2024. טומלין נעצר בעקבות התלונה, ובמשטרה בלונדון אמרו כי האישה מקבלת תמיכה מקציני משטרה המתמחים בטיפול במקרים מסוג זה.
לטומלין 454 אלף עוקבים באינסטגרם, ובפרופיל שלו הוא מציג את עצמו כטייס, שחקן וכ"גבר שקיבל את מספר ההחלקות ימינה הגדול ביותר בטינדר". מאז שפתח את פרופיל הטינדר שלו בשנת 2015, הוא קיבל בו יותר מ-48 אלף "סווייפים" ימינה, והפך לתופעה ויראלית לאחר שהוכתר כ"מר טינדר" - כינוי שהביא לו פרסום והופעות בתוכניות טלוויזיה.
מועדון גרוצ'ו נפתח בשנת 1985 בשכונת סוהו כחלופה פחות רשמית למועדוני הגברים המסורתיים, וסלבס רבים פקדו אותו לאורך השנים. ב"דיילי מייל" הוזכרו בין היתר ג'ורג' מייקל, ריטה אורה, קארה דלווין, נואל וליאם גלאגר, רובי ויליאמס ופרדי מרקיורי.
המקום נסגר זמנית בסוף 2024 בעקבות תלונת האישה, ולאחר שרישיונו של המועדון הושעה בעקבות בקשה של משטרת המטרופולין. אולם כעבור חודש הוא נפתח מחדש. חברי המועדון הוגבלו להזמנת ארבעה אורחים בלבד למקום, ונדרשו להתלוות אליהם בכל עת.