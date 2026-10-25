שלוש נשים, בהן אמא ובת ובן משפחה נוסף, נעצרו בחשד לעוקץ של מאות אלפי שקלים מכ-500 אנשים לקוחות שביקשו החזרי מס. המשטרה מסרה כי מחומר החקירה עולה כי ראשיתו של העוקץ החל בעת ששלוש מהחשודות, אמא (44) ובת (21) מכפר כנא, וחשודה נוספת (22) מעילוט, עבדו יחד בחברה לגיטימית להחזרי מס, ובעת עבודתן פנו ללקוחות שרצו לבדוק את זכאותם להחזרי מס, ואת התשלום עבור פתיחת התיק, העבירו הלקוחות לחשבון הבנק הפרטי שלהן ובהמשך לחשבון פיקטיבי שפתחו. לפי החשד, האם והבת המשיכו לקבל "לידים" גם אחרי שעזבו את מקום העבודה ויחד עם בן משפחה (25) נוסף מכפר כנא המשיכו לעקוץ.