יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פרסם בצהריים (יום ראשון) ציוץ פומבי נגד יו"ר ביחד נפתלי בנט - שמקדם משא ומתן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לטובת ממשלת אחדות. "נפתלי לא האמנת לו אז, למה אתה מאמין לו עכשיו?!", כתב ליברמן, וצירף סרטון ממאי 2021 - שבו אמר נתניהו: "אהיה מוכן להיענות לבקשתו של בנט להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים".
יש לציין כי באותם ימים, ערב הקמת ממשלת השינוי, גוש נתניהו - שבו נכלל אז גם בנט - כלל 59 מנדטים בלבד. יו"ר ביחד טען כי הוא הסכים להצטרף לממשלה בראשות נתניהו, בתמיכה מבחוץ של רע"מ ומנסור עבאס, גם ללא הסכם רוטציה - אלא שהסירוב של בצלאל סמוטריץ' סיכל את הקמתה. כך, ממילא לא היה לנתניהו רוב אז, ולכן, הבטחתו לבנט לא הייתה רלוונטית.
הציוץ של ליברמן חושף את המחלוקת מאחורי הקלעים בין ראשי גוש השינוי, בעוד שיו"ר ישראל ביתנו דוחף לממשלה בתמיכת החרדים - ובנט חותר לממשלת אחדות שבה איזנקוט יכהן ראשון ברוטציה כראש ממשלה.
במקביל, היום חלה התקדמות במשא ומתן בין סיעות ישר לביחד לחתימה על הסכם קואליציוני, כשלפי סביבת בנט הוא ואנשי לפיד פועלים בתיאום מלא. עם זאת, בנט יעמוד על כך שיראה מתווה גיוס טרם חתימת הסכם סופי.