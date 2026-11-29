יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פרסם בצהריים (יום ראשון) ציוץ פומבי נגד יו"ר ביחד נפתלי בנט - שמקדם משא ומתן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לטובת ממשלת אחדות. "נפתלי לא האמנת לו אז, למה אתה מאמין לו עכשיו?!", כתב ליברמן, וצירף סרטון ממאי 2021 - שבו אמר נתניהו: "אהיה מוכן להיענות לבקשתו של בנט להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים".

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פרסם בצהריים (יום ראשון) ציוץ פומבי נגד יו"ר ביחד נפתלי בנט - שמקדם משא ומתן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לטובת ממשלת אחדות. "נפתלי לא האמנת לו אז, למה אתה מאמין לו עכשיו?!", כתב ליברמן, וצירף סרטון ממאי 2021 - שבו אמר נתניהו: "אהיה מוכן להיענות לבקשתו של בנט להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים".

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פרסם בצהריים (יום ראשון) ציוץ פומבי נגד יו"ר ביחד נפתלי בנט - שמקדם משא ומתן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לטובת ממשלת אחדות. "נפתלי לא האמנת לו אז, למה אתה מאמין לו עכשיו?!", כתב ליברמן, וצירף סרטון ממאי 2021 - שבו אמר נתניהו: "אהיה מוכן להיענות לבקשתו של בנט להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים".