המפלגה הדמוקרטית זכתה בשליטה בסנאט - כך הכריזו אתר הניתוחים הפוליטיים Decision Desk HQ ורשת NBC - כשהמפלגה הבטיחה לפחות 51 מתוך 100 המושבים בבית העליון של הקונגרס. ההכרעה הגיעה בעקבות ניצחונות נוספים באוהיו ובאייווה, שהצטרפו למהפכים בטקסס, בקנזס, בקרוליינה הדרומית ובקרוליינה הצפונית. בכך איבדו הרפובליקנים את השליטה בשני בתי הקונגרס, לאחר שרשתות הטלוויזיה הגדולות כבר הכריזו על ניצחון הדמוקרטים גם בבית הנבחרים. המשמעות היא שהנשיא דונלד טראמפ ייאלץ להתמודד בשנתיים שנותרו לכהונתו עם קונגרס בשליטה דמוקרטית.