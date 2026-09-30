אזרח ישראלי נרצח הערב (רביעי) באי קופנגן בתאילנד. זהותו טרם פורסמה. הרקע עדיין לא התברר.
בין השאר נבדקת גם האפשרות שמדובר ברצח על רקע לאומני, אך לפי שעה אין פרטים נוספים.
בחודש אוגוסט האחרון הותקפו באכזריות אם (62) ובתה (23) הישראליות באי הפופולרי, בתקיפה שהרקע שלה היה אנטישמי. התוקף, גבר שזיהה אותן כאזרחיות ישראל, הכה אותן וגרם להן לחבלות חמורות ולאשפוזן בבית חולים מקומי במצב קשה. "משום מקום הוא התחיל לתת לי מכות רצח ונשך אותי באוזן", סיפרה האם ל-ynet. "יש לנו חבלות בכל הגוף, הכול נפוח. עברנו ממש פיגוע וזה היה נורא מזעזע". המשטרה התאילנדית עצרה את החשוד, בעל דרכון צרפתי.