ישר! בראשות גדי איזנקוט שלחה מכתב התראה לציונות הדתית וליו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ', בדרישה להסיר באופן מיידי את סרטון ה-AI שבו הוצגו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועמ"שית גלי בהרב מיארה כמפגינים האוחזים בשלטים נגד סמוטריץ', ונגררים על-ידי שוטרים ברחובות בוערים. ישר! דרשה שהסרטון יוסר עד 15:00, וכתבה כי "זו הסתה מסוכנת שחוצה כל קו אדום". במכתב נטען כי הסרטון עולה לכדי עבירה פלילית של זילות בית המשפט לפי סעיף 255 לחוק העונשין, האוסר לפרסם דברים על שופט בעניין כהונתו במטרה לפגוע במעמדו, להחשידו או לבזות את דרכי השפיטה.