את יום הבחירות לכנסת ה-26 פתחו היום (שלישי) משפחות נפגעי 7 באוקטובר כחצי שעה לפני פתיחת הקלפיות - בשעה 06:29. "תצביעו ליבי. קחו איתכם את ליבי לקלפי, את האור שהיא הביאה לעולם", אמרה שלי משל יוגב, אמה של ליבי כהן מגורי ז"ל שנרצחה עם חברתה כשנמלטה ממסיבת הנובה.

משפחותיהם של שורדי השבי והנרצחים בטבח עמדו יחד בכיכר החטופים בתל אביב, בדקת דומייה לזכרם של הנרצחים, וביקשו מהציבור "תזכרו אותם בקלפי". הם אמרו כי יקיריהם לא יוכלו לממש היום את זכותם הדמוקרטית.

גלריה המשפחות יחד בכיכר החטופים, הבוקר ( צילום: דוברות תיק 7.10 )

עפרי צור, ששכלה את אחיה הלוחם סרן אמיר צור ז"ל בכפר עזה, אמרה: "אמירי בחר להיות קצין ופרמדיק מתוך תחושת אחריות ורצון להציל חיים. הוא היה גאה בזכותו להגן עלינו. באומץ ליבו אמירי מלמד אותי מהי אחריות - צאו להצביע". גם מנשה רן, אבא של עמרי רם ז"ל, הצטרף לקריאה: "היום אני נכנס להצביע עם עמרי שלי בלב. הילד שגלש על הגלים, הנער שגדל עם חיוכו המקסים. אני מצביע עבור העתיד של המדינה שלנו".

אליהם הצטרפה גם יונה אדם, אמה של מפל אדם ז"ל, שנרצחה בנובה: "אני מבקשת מכם אחי ואחיותי המחבקים אותנו מזה שלוש שנים: אנא צאו להצביע וזכרו את כל אלה שקולם נדם", קראה. איל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל, אמר כי "רוני הייתה העיניים של המדינה. מאז אותו בוקר אני חי עם כאב שאין לו סוף, ועם שאלה אחת שלא מרפה, מי ייקח אחריות?".

בכיכר עמדו גם סיגל ויורם יהודאי, הוריו של רון יהודאי ז"ל, ששיתפו כי "רום היה ילד שכולו שמחת חיים מדבקת. אזרחי ישראל שחיים כאן, זה הרגע של העם להגיד את דברו. צאו להצביע לזכר רון ולזכר כל החללים והנרצחים". גם סיגל ומנשה מנצורי, הוריהן של האחיות נורל ורויה ז"ל, ביקשו להצביע לבנותיהן. "תצביעו אחריות, שינוי, תקווה".

( צילום: דוברות תיק 7.10 )

שיר מתיאס, בתם של שלומי ושחר מתיאס ז"ל, סיפרה על הוריה שנרצחו בקיבוץ חולית. "הם היו מוזיקאים ואנשי חינוך. הם אהבו את המדינה כמעט כמו שאהבו את המשפחה. הם הקימו את ביתנו בחולית מערכים של ציונות ואהבת הארץ. אבא ואמא, היום מתחיל השינוי", אמרה.

חגית ורובי חן, הוריו של סמ"ר איתי חן ז"ל, שבנם נפל בקרב ונחטף, עמדו לצד מישל אילוז, אביו של גיא אילוז ז"ל, שבנו נחטף בחיים ונרצח בשבי. יחד הם קראו לזכור את בניהם בקלפי. הוריו של איתי אמרו: "הוא לא יצביע היום. זכרו על מה הבחירות האלה". אביו של גיא הוסיף: "תצביעו כדי שיהיה כאן אחרת".