הרשויות בקולומביה עצרו שלשום (חמישי) בנמל התעופה בבוגוטה אזרח ישראלי-מקסיקני, מיכאל מזרחי, בן 61, בחשד להונאת ענק במיליונים של בנק בדובאי. נגד מזרחי הוצאה "התראה אדומה" של האינטרפול, והוא נעצר בדרכו אל מחוץ למדינה. כעת בוחנת קולומביה את הסגרתו לאיחוד האמירויות, שם הוא עשוי לעמוד לדין.
על פי החשד, מזרחי, שכבר זכה לכינוי "הבנקאי" בתקשורת בקולומביה, היה חלק מהונאה של בנק חרטום באיחוד האמירויות. התרמית הביאה לנזק של כ-61 מיליון דירהם אמירותי, סכום המשתווה לכ-16.7 מיליון דולר.
באמירויות, כך לפי הרשויות בקולומביה, דורשים את הסגרתו בגין עבירות של הונאה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים.
במוקד החקירה רשת בינלאומית שהציגה את עצמה כקבוצת משקיעים בעלת פרופיל גבוה. הרשת הזו, השתמשה לכאורה במנגנון מתוחכם - שבו נעשה שימוש במסמכים מזויפים של ערבויות בנקאיות, חוזים ומסמכים פיננסיים שיתמכו בפעילותה. מזרחי ויתר אנשי הרשת, לפי המידע שעלה באינטרפול, ארגנו מפגשים כדי לחזק את מראית העין של חוקיות הרשת, וכדי לייצר אמון בקרב האנשים שאיתם עשו עסקים.
חלק מהכספים שהושגו לכאורה במרמה הגיעו לחשבונות המשתייכים לחברות שקשורות למזרחי, ובהן חברה בשם WYB AG General Trading. לפי החקירה, הם עשו שימוש בהוראות מזויפות של העברת כספים כדי לדחות דרישות לתשלום, לקנות זמן ולהסיט את הכספים לחו"ל.