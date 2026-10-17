הרשויות בקולומביה עצרו שלשום (חמישי) בנמל התעופה בבוגוטה אזרח ישראלי-מקסיקני, מיכאל מזרחי, בן 61, בחשד להונאת ענק במיליונים של בנק בדובאי. נגד מזרחי הוצאה "התראה אדומה" של האינטרפול, והוא נעצר בדרכו אל מחוץ למדינה. כעת בוחנת קולומביה את הסגרתו לאיחוד האמירויות, שם הוא עשוי לעמוד לדין.