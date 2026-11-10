הכנסת ה-26 תושבע היום (שלישי), כמעט ארבע שנים אחרי השבעת הכנסת הקודמת. בעוד בגוש השינוי הגיעו להסכמה אחת חשובה - על זהות יו"ר הכנסת הבא, מתן כהנא ממפלגת ישר! - ממשיכים בגוש השינוי את המגעים להקמת ממשלה. ההבנה הברורה היא אחת: אחרי שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שלל שוב ושוב את האפשרות להקים ממשלת מיעוט שנשענת על מפלגות ערביות, ינסה בעל המנדט, גדי איזנקוט, קודם כל למצות את האופציה לממשלת שינוי-חרדים.

קריב: "להקים ממשלת שינוי, לא אחדות מזויפת" ( צילום: שילה פריד )





אחרי פגישותיו של יו"ר ישר! הן עם ליברמן והן עם יו"ר ביחד נפתלי בנט ששותק מאז ליל הבחירות, גם במפלגת הדמוקרטים הבינו כי זו האופציה המועדפת על השותפות לגוש. יאיר גולן, נזכיר, היה היחיד מבין ראשי גוש השינוי שאמר באופן מוצהר לפני הבחירות ואחריהן כי יש להקים ממשלה עם רע"מ ובהישענות על הרשימה המשותפת, והבוקר בכיר ברשימה שלו כבר נשמע אחרת לגמרי.

ח"כ גלעד קריב אמר עם הגיעו לכנסת כי אומנם הדמוקרטים מעדיפים את רע"מ בקואליציה הבאה, אבל "אנחנו מבינים שזו לא עמדת השותפים בגוש". הוא ציין: "הציפייה שלנו היא שצריך להקים ממשלת שינוי. לא ממשלת אחדות מזויפת". אמש אמר ליברמן לאיזנקוט בפגישתם כי עליו לוותר על האופציה של הקמת ממשלת מיעוט עם הערבים - והבטיח: "אני אדאג להביא את המפלגות החרדיות". לטענתו, "זו הממשלה שמלחיצה את נתניהו, היא יכולה להחזיק ארבע שנים".

המאמרים שידאיגו את נתניהו

מי שמנהל קרב בלימה כדי למנוע את התרחיש הזה בדיוק הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאתמול פרסם סרטון נוסף שבו קרא להקמת ממשלת אחדות על בסיס מפלגות הקואליציה, ובהובלתו, מבלי לציין את המילה "רוטציה". בסרטון הדגיש נתניהו באופן ספציפי כי ממשלה כזו תכלול גם את המפלגות החרדיות, בניסיון לשכנע אותן להישאר נאמנות אליו.

גלריה ב"יתד נאמן" תהו: "ממתי החרדים הם חלק בלתי נפרד מהימין". נתניהו ( צילום: Jewel SAMAD / AFP )

ואולם, לא בטוח שהניסיון לקרוץ לחרדים סייע לו הפעם. מאמר המערכת של ביטאון "יתד נאמן", שמזוהה עם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, יצא במתקפה חריפה נגד נתניהו והגוש שלו. בניסיון לשדר לאן פניו של אשר, נכתב במאמר: "מתי בדיוק הפך הציבור החרדי לחלק בלתי נפרד מהימין?".

"בחוק הגיוס התברר שהימין אינו טוב במאומה מהשמאל. אל תאיימו עלינו, אל תטיפו מוסר ואין אנחנו חייבים לכם שום הסבר או תשובה", צוין עוד. גם בביטאון של חסידות גור, "המודיע", המזוהה עם בכיר יהדות התורה יצחק גולדקנופף, פורסם מאמר שמשיב לטענות מגוש הימין נגד החרדים: "נתתם לחרדים 'כל כך הרבה' כדבריכם, אבל קיבלתם מהם את הכול - את השלטון, את הממשלה. לכאורה זה לא כל כך פשוט להגדיר מיהו כפוי טובה ומיהו מפנה עורף".

בביטאון ש"ס, "הדרך", לא פורסמה הבוקר שום התייחסות להשבעת הכנסת או למאמצי גיבוש הקואליציה, אבל במאמר המערכת תקפו את "גוש השמאל" והתקשורת על "השתיקה" מול החשיפה בחדשות 12 עם הקלטות ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב בועז בלט.

הדרישה החרדית מגוש השינוי

מנגד, ביטאון "המבשר", שמזוהה עם האגף הימני יותר ביהדות התורה בהובלת ח"כ מאיר פרוש, הבהירו כי התנאי לכל ממשלה שתקום היא הסדרת מעמדם של לומדי התורה. במאמר שם נכתב: "אנו שבים ומזכירים כי ללא הסדרת מעמד בני הישיבות, אין לנו מה לחפש בשום ממשלה, והפעם לא נסתפק בהבטחות או ערבויות - אלא בהסדרה של מעמד בני הישיבות והפסקה מיידית של רדיפתם".

יעקב אשר. ביהדות התורה כבר לא מכחישים את המגעים עם איזנקוט ( צילום: טל שחר )

מאז הבחירות, יהדות התורה הפכה ליעד לחיזור מבחינת גוש השינוי - וכבר לא מכחישה את המגעים עם מי שהיו יריביהם הפוליטיים בשנים האחרונות. חברי הכנסת של המפלגה כמעט ולא מתייחסים לכך באופן פומבי, אבל רוח השינוי ניכרת גם במאמרים שפורסמו הבוקר. למרות הכתף הקרה לנתניהו, בשלב זה אין כל סיכום בין הגוש בהובלת איזנקוט ליהדות התורה.

בזמן שבמפלגת ביחד של בנט, שכאמור שותק, הבהירו אתמול כי "לא יוותר על מהפכת המשרתים", נזכיר שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הביע תקווה שחוק הגיוס שאותו קידם ב-2018 כשכיהן כשר הביטחון יהווה בסיס להסדר עם החרדים בדרך להרכבת הממשלה החדשה.