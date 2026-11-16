שבע שנים אחרי שהמיליונר הפדופיל נמצא מת בתאו בניו יורק, מומחה לזיהוי פלילי אמר כי הוא סבור ש ג'פרי אפשטיין לא התאבד בכלא - אלא נרצח. בריאיון ל-BBC אמר פרופ' מייקל פרימן כי לאחר שבחן את תיק החקירה של המכון לרפואה משפטית בניו יורק, הוא סבור כי אפשטיין נחנק למוות, ככל הנראה מאחור. הפרטים בכתבה קשים לקריאה.

עבריין המין המורשע אפשטיין נמצא מת בכלא ב-10 באוגוסט 2019 בניו יורק, בזמן שהמתין למשפט באשמת סחר בבני אדם למטרות ניצול מיני. הרופאה המשפטית הראשית שביצעה את הנתיחה שלאחר המוות קבעה באותה שנה כי הפציעות של אפשטיין תואמות התאבדות, וכי לא נמצאו ראיות לפצעי הגנה, שהיו צפויים להימצא אילו מותו היה תוצאה של רצח.

ג'פרי אפשטיין ( צילום: New York State Sex Offender Registry/AP )

אותה רופאה, ד"ר ברברה סמפסון, אמרה בעבר: "אני עומדת איתן מאחורי קביעתנו באשר לסיבת המוות ולאופן שבו מת אפשטיין. סיבת המוות היא תלייה, ואופן המוות הוא התאבדות". אבל במחקרו פרימן הגיע לתוצאה שונה לחלוטין.

פרימן שימש מומחה לקביעת סיבת מוות עבור התובעים הכלליים בארצות הברית במקרי מוות שאירעו במעצר משטרתי, בהם גם המקרה של ג'ורג' פלויד במדינת מינסוטה. פרימן, שלא ראה את גופתו של אפשטיין, ביסס את מסקנותיו על תיקי המכון לרפואה משפטית ועל צילומים מתוך דוח הנתיחה, שסיפק לו אחיו של אפשטיין, אשר טען מאז ומתמיד כי אחיו נרצח. פרימן אמר כי הניתוח שלו עצמאי וכי האח מארק אפשטיין לא שילם לו עבור עבודתו.

ל-BBC אמר פרימן כי לדעתו קיימים סימנים המעידים על תקיפה של אפשטיין, ובהם שטף דם בכתפו השמאלית ופציעות שנראות תואמות לפגיעה של מכות בפניו. לדבריו, הראיות מעידות ככל הנראה על חניקה באמצעות חבל או אמצעי קשירה דומה, ולאחר מכן שימוש באותו אמצעי כדי לתלות את הגופה ממיטת הקומתיים.

הוא אמר כי מעל סימן החבל בצווארו של אפשטיין נראו סימנים שנראו כמו סימני ציפורניים. "סימנים אלה מתיישבים עם חניקה, במיוחד מאחור, ועם ניסיון של הקורבן להסיר את אמצעי הקשירה מצווארו", הוסיף. "הפציעות והאופן שבו נמצאה הגופה אינם מתיישבים זה עם זה. נותר רק הסבר אחד, והוא שהמוות היה תוצאה של רצח".

כשנשאל מי עשוי היה לרצוח את אפשטיין אם הפרשנות שלו לראיות נכונה, השיב פרימן כי אין לו "שום מושג". לדבריו, "זה לא משהו שיש לי דעה לגביו. זה לא חלק משום חקירה שביצעתי".

לפי חקירת משרד המשפטים האמריקני, הסוהר שמצא את אפשטיין הזעיק מיד סוהר נוסף, הוריד את גופתו של אפשטיין לרצפה והחל בניסיונות לבצע בו החייאה. אפשטיין מת בכלא חודש לאחר שהוכנס לזמן קצר להשגחה למניעת התאבדות.