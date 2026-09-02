כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בחיפה, נגד ח'מיס סואעד, בן 30 מהכפר חוסנייה שבגליל, בגין אימונים או הדרכה למטרות טרור. על פי הפרקליטות, סואעד פעל להכין את עצמו להצטרפות לארגון דאעש וללחימה בשורותיו בחו"ל. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.