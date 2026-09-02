כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בחיפה, נגד ח'מיס סואעד, בן 30 מהכפר חוסנייה שבגליל, בגין אימונים או הדרכה למטרות טרור. על פי הפרקליטות, סואעד פעל להכין את עצמו להצטרפות לארגון דאעש וללחימה בשורותיו בחו"ל. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
בהודעה משותפת של המשטרה ושב"כ, נמסר כי סועאד נעצר וחקירתו העלתה כי הביע הזדהות עם ארגון הטרור, ובתוך כך צפה בתכני הדרכה אודות למידה על לחימה, שימוש בכלי נשק, ייצור טילים ורחפנים למטרות טרור.
מכתב האישום שהגיש, עו"ד שגב אדלר מפרקליטות חיפה, עלה כי משנת 2023 ועד למעצרו באוגוסט האחרון, גילה סואעד, ששירת בצה"ל בשנים 2017–2019, עניין גובר בארגון הטרור ופיתח הזדהות אידאולוגית עימו. בשנת 2024 החליט לצאת לסוריה או לאפריקה ולהצטרף לשורות הארגון, ולשם כך צפה בתכנים ובשיעורים של בכיריו וחסך כסף. במהלך שנת 2026 הוריד סואעד מדריכים וצפה בסרטונים - במטרה לקדם את פעילות הארגון.