המפכ"ל דני לוי צפוי לבקש את אישור ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא יצחק הרצוג לנאום בכנס האינטרפול בהונג קונג למרות התנגדות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. משלחת המשטרה שהגיעה לכנס צפויה לקיים שיחות עם בכירים באינטרפול בנוגע לאופן הטיפול בצווי מעצר בינלאומיים שהוצאו נגד חיילי צה"ל ואנשי ממשלה ישראלים. ללא אישור, לוי לא יוכל לשאת דברים בכנס. בן גביר אף שלח מכתב לארגון האינטרפול בטענה כי "המפכ"ל אינו מייצג את ישראל ואין לאשר את השתתפותו". גורם בכיר במשטרה אמר: "לא נפקיר את חיילי צה"ל ומדינת ישראל בזירה הבינלאומית".