משטרת מונטיסלו שבניו יורק עצרה אישה בת 33 בחשד שפרצה לשני בתי כנסת בעיר. החשודה, אדליס רודריגז ולנטין, נעצרה בסביבות השעה שתיים לפנות בוקר (שעון מקומי), לאחר שתועדה במצלמות אבטחה נכנסת למבנה במושבת הבונגלו פיין נול יחד עם אדם נוסף. השניים התעלמו מהוראת השוטרים לעצור ופתחו במנוסה, אך רודריגז ולנטין נתפסה. נוסף על כך היא הואשמה בפריצה שהתרחשה ביום שלישי בבית כנסת אחר במונטיסלו, בעקבות תיעוד ממצלמות אבטחה. החשודה שוחררה ללא ערבות בהתאם לחוקי מדינת ניו יורק, והמשטרה ממשיכה בחיפושים לאיתור ומעצר של החשוד השני.