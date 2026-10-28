המשטרה הודיעה בצהריים (רביעי) כי העבירה לעיון הפרקליטות את חומרי החקירה בפרשה המכונה "נווה צדק", ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433. הפרשה עוסקת ביחסים לכאורה של "תן וקח" בין יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נוה, לשופט איתן אורנשטיין, שבמסגרתה תמך נוה במינויו לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. לפי גורמים במשטרה, יש ראיות לכתב אישום בגין יחסי שוחד בפרשה.
במסגרת החקירה נבדק חשד לקיום של מערכת יחסים שוחדית לכאורה בין השניים. "עם סיומן של פעולות החקירה, הועבר מלוא חומר החקירה לעיון והחלטה של פרקליטות מיסוי וכלכלה", נמסר מהמשטרה.
החקירה נפתחה בעקבות פרסום ב"הארץ" ב-20 במרץ 2024. על פי הפרסום, השיחות בין השניים התקיימו בין מרץ לאוגוסט 2016 - כלומר, בזמן שבו פעלה ועדת האיתור לתפקיד נשיא המחוזי, וגם אחרי שמונה אורנשטיין. הן חשפו לכאורה יחסי "קח-תן" מפוקפקים בין בכירי מערכת המשפט: מינוי נשיא לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתמורה להזזת שופטת שנוה סלד ממנה. בהמשך, נטען, הוא השתמש ביחסים אלו כדי לקדם שופטים שבהם תמך.
עוד נכתב בפרסום כי לקראת סיום כהונתה של השופטת בדימוס דבורה ברלינר כנשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ארבעה שופטים סימנו את תפקיד הנשיא: דוד רוזן, ישעיהו שנלר, דליה גנות ואורנשטיין. לנוה היו יחסים עכורים עם גנות, והוא החליט לסכל את מינויה.
"בשיחת טלפון עם אורנשטיין דיבר בגנותה ותיאר באוזניו תיק שבו היא נהגה, לדבריו, בחוסר כבוד כלפי שני הצדדים", נכתב בדיווח. "אורנשטיין הוסיף ש'היא לא באה לישיבות שופטים בכלל'". בשלב הזה אמר נוה לאורנשטיין: "אתה תקבל את תמיכת הלשכה, תגיש מועמדות ויאללה". הוא הוסיף בהמשך: "אתה נותן רק התחייבות אחת, אחת! אתה מעיף אותה (את גנות) מתיקי הנזיקין, לא מעניין אותי לאן". בתגובה, השופט אורנשטיין נשמע צוחק בקול. השופטת גנות אף מסרה עדות במסגרת הפרשה. במשטרה מעריכים כי גנות שעסקה בתחומי הנזיקין לא עשתה "חיים קלים" למשרד עורכי הדין של אפי נוה בתביעות שנידונו אצלה.
אחרי שוועדת האיתור לא המליצה על גנות לנשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, בעקבות המהלכים של נוה, היא הודיעה לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור שתתפטר. בהקלטות שהתפרסמו לאחר מכן, הם נשמעו אומרים:
השופט אורנשטיין: "אפי, אני פרעתי את החוב אם כך".
עו"ד נוה: "לא. אני אמצא לך חדש, מה אתה חושב לך חביבי".
לפי הדיווח, באחת השיחות בין השניים ביקש אורנשטיין מנוה: "תשמור עליי". בנוסף, מיד לאחר שנודע לאורנשטיין על מינויו משרת המשפטים דאז איילת שקד, התקשר אורנשטיין לנוה ואמר לו: "רק רציתי להגיד לך תודה רבה". בשיחה אחרת נוה עדכן את אורנשטיין שיבקר בלשכתו, ואילו השופט ביקש שיעשה זאת "בהיחבא".
ביולי האחרון שקד מסרה עדות פתוחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433. חוקרי המשטרה ביקשו להבין ממנה כשרה הממנה האם והכיצד השפיעו עליה הלחצים והפניות של נוה, והאם הייתה מודעת לדיל ה"תן וקח" שנרקם לכאורה מאחורי הקלעים בינו לבין השופט אורנשטיין.
בשנים 2018-2017 נחשב נוה, אז יו"ר לשכת עורכי הדין, לאחד האנשים החזקים במערכת המשפט הישראלית. הוא יצר ברית פוליטית עם שרת המשפטים שקד בוועדה לבחירת שופטים ושיתוף הפעולה המוצלח של השניים הוביל לשורת מינויי שופטים, שלא היו מגיעים לאותם תפקידים בעת הזו אלמלא העבודה המשותפת - כמו למשל מינויו לשופט העליון של יוסף אלרון.
ב-2016 תמך נוה באורנשטיין, שהיה מועמד, וקידם אותו במרץ לתפקיד. ההתכתבות בין השניים כללה שיחות שלא בהכרח הולמות שיח בין שופט בכיר לנושא תפקיד בכיר בלשכה: למשל, נוה שאל את אורנשטיין לגבי ענבל אור, שהחברה שלה עמדה בפני פירוק והשופט דן בעניינה ("נו, פירקת אותה?"). נוה גם עדכן את המועמד לנשיא המחוזי: "השבוע אני אצל ועדת איתור". אורנשטיין כאמור ביקש ממנו: "תשמור עליי". נוה השיב: "אם לא אתה לא הייתי בא לשם בכלל. אתה הכי מתאים וראוי". בהמשך הוסיף: "אתה תצטרך רק לקיים את ההתחייבות היחידה שסיכמנו. לטובת ציבור הנזיקיסטים".
נוה, נזכיר, הוא עורך דין שעוסק בנזיקין והיה בעל אינטרס בנושא. השיחה שהתפרסמה גרמה מבוכה רבה לנשיא המחוזי. כמה חודשים לאחר מכן הודיע אורנשטיין שהקדים את פרישתו מכס השיפוט בשש שנים, לדבריו, "בשל עבודה מאומצת וניהול מגה תיקים בתחום הכלכלי".