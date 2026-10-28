ב-2016 תמך נוה באורנשטיין, שהיה מועמד, וקידם אותו במרץ לתפקיד. ההתכתבות בין השניים כללה שיחות שלא בהכרח הולמות שיח בין שופט בכיר לנושא תפקיד בכיר בלשכה: למשל, נוה שאל את אורנשטיין לגבי ענבל אור, שהחברה שלה עמדה בפני פירוק והשופט דן בעניינה ("נו, פירקת אותה?"). נוה גם עדכן את המועמד לנשיא המחוזי: "השבוע אני אצל ועדת איתור". אורנשטיין כאמור ביקש ממנו: "תשמור עליי". נוה השיב: "אם לא אתה לא הייתי בא לשם בכלל. אתה הכי מתאים וראוי". בהמשך הוסיף: "אתה תצטרך רק לקיים את ההתחייבות היחידה שסיכמנו. לטובת ציבור הנזיקיסטים".