זמן קצר לאחר נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס השנתי של עצרת האו"ם, שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיע עם מכשיר הסטארלינק לראש המשלחת של איראן בעצרת הכללית. הוא ניגש אליו והציע לו לקחת את ה"מתנה" מנתניהו, אך הוא נמנע מלהסתכל לעבר דנון - וסירב לקבל את המכשיר. צפו בתיעוד:
נתניהו כאמור הציג בנאום ראוטר של חברת התקשורת סטארלינק שבבעלות איל ההון אילון מאסק, אותו השאיר כ"מתנה" למשלחת האיראנית. "הרודנים בטהרן מפחדים. אתם יודעים ממה הם מפחדים יותר מכל? מהעם שלהם עצמם. מהעם האיראני האמיץ, שהקריב כל כך הרבה במשך כל כך הרבה זמן".
"המשטר האיראני מפחד במיוחד כשהעם שלו מחזיק דבר כזה", אמר נתניהו בעודו מציג את הראוטר. "זה אמצעי תקשורת שמאפשר לאנשים גישה לאמת, לממש בחירה, לממש חופש מחשבה וחופש ביטוי. זו הסיבה שהמשטר האיראני מוציא מיליונים ומיליארדים של דולרים על צנזור האינטרנט. אדוני", פנה לנשיא העצרת הכללית, "אשאיר את המכשיר הזה אצלך כדי שתוכל למסור אותו למשלחת האיראנית. כך, כשהם בהכרח יערקו, גם הם יוכלו לספר בחופשיות את סיפורם ברשתות החברתיות".
"למפגינים שבחוץ, לנציגים הצבועים שעזבו את האולם הזה, אני שואל: איפה הייתם כשהרודנים האיראנים טבחו ופצעו עשרות אלפי אזרחים איראנים לא חמושים? כשהם טבחו ופצעו אלפים מבני עמם שלהם? איפה הייתם?", תהה נתניהו. "האם ארגנתם עצרות המוניות? שביתות רעב? האם הפגנתם מחוץ לנציגות האיראנית באו"ם? האם השמעתם קול, לצורך העניין, למען הנוצרים שנרדפים באיראן וברחבי המזרח התיכון? לא. לא עשיתם את זה, כי אתם מפגיני זכויות אדם מזויפים. המשטר הרצחני יופל בגלל השקרים שלו, בגלל השחיתות שלו, בגלל האכזריות שלו. המשטר המרושע הזה ייפול, וכולנו נחגוג את היום הזה".
מנגד, גם האיראנים קיימו מחאה משלהם. בזמן שהאולם ננטש על ידי נציגים של עשרות מדינות, המשלחת האיראנית הציבה בזמן נאום ראש הממשלה תמונה של הגנרל המחוסל קאסם סולימאני במושב של הנציג האיראני - שלא נכח בנאום בעצרת.