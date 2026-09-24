זמן קצר לאחר נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס השנתי של עצרת האו"ם, שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיע עם מכשיר הסטארלינק לראש המשלחת של איראן בעצרת הכללית. הוא ניגש אליו והציע לו לקחת את ה"מתנה" מנתניהו, אך הוא נמנע מלהסתכל לעבר דנון - וסירב לקבל את המכשיר.

זמן קצר לאחר נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס השנתי של עצרת האו"ם, שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיע עם מכשיר הסטארלינק לראש המשלחת של איראן בעצרת הכללית. הוא ניגש אליו והציע לו לקחת את ה"מתנה" מנתניהו, אך הוא נמנע מלהסתכל לעבר דנון - וסירב לקבל את המכשיר.

זמן קצר לאחר נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכינוס השנתי של עצרת האו"ם, שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיע עם מכשיר הסטארלינק לראש המשלחת של איראן בעצרת הכללית. הוא ניגש אליו והציע לו לקחת את ה"מתנה" מנתניהו, אך הוא נמנע מלהסתכל לעבר דנון - וסירב לקבל את המכשיר. צפו בתיעוד:

נתניהו כאמור הציג בנאום ראוטר של חברת התקשורת סטארלינק שבבעלות איל ההון אילון מאסק, אותו השאיר כ"מתנה" למשלחת האיראנית. "הרודנים בטהרן מפחדים. אתם יודעים ממה הם מפחדים יותר מכל? מהעם שלהם עצמם. מהעם האיראני האמיץ, שהקריב כל כך הרבה במשך כל כך הרבה זמן".

נתניהו כאמור הציג בנאום ראוטר של חברת התקשורת סטארלינק שבבעלות איל ההון אילון מאסק, אותו השאיר כ"מתנה" למשלחת האיראנית. "הרודנים בטהרן מפחדים. אתם יודעים ממה הם מפחדים יותר מכל? מהעם שלהם עצמם. מהעם האיראני האמיץ, שהקריב כל כך הרבה במשך כל כך הרבה זמן".

נתניהו כאמור הציג בנאום ראוטר של חברת התקשורת סטארלינק שבבעלות איל ההון אילון מאסק, אותו השאיר כ"מתנה" למשלחת האיראנית. "הרודנים בטהרן מפחדים. אתם יודעים ממה הם מפחדים יותר מכל? מהעם שלהם עצמם. מהעם האיראני האמיץ, שהקריב כל כך הרבה במשך כל כך הרבה זמן".

"המשטר האיראני מפחד במיוחד כשהעם שלו מחזיק דבר כזה", אמר נתניהו בעודו מציג את הראוטר. "זה אמצעי תקשורת שמאפשר לאנשים גישה לאמת, לממש בחירה, לממש חופש מחשבה וחופש ביטוי. זו הסיבה שהמשטר האיראני מוציא מיליונים ומיליארדים של דולרים על צנזור האינטרנט. אדוני", פנה לנשיא העצרת הכללית, "אשאיר את המכשיר הזה אצלך כדי שתוכל למסור אותו למשלחת האיראנית. כך, כשהם בהכרח יערקו, גם הם יוכלו לספר בחופשיות את סיפורם ברשתות החברתיות".

"המשטר האיראני מפחד במיוחד כשהעם שלו מחזיק דבר כזה", אמר נתניהו בעודו מציג את הראוטר. "זה אמצעי תקשורת שמאפשר לאנשים גישה לאמת, לממש בחירה, לממש חופש מחשבה וחופש ביטוי. זו הסיבה שהמשטר האיראני מוציא מיליונים ומיליארדים של דולרים על צנזור האינטרנט. אדוני", פנה לנשיא העצרת הכללית, "אשאיר את המכשיר הזה אצלך כדי שתוכל למסור אותו למשלחת האיראנית. כך, כשהם בהכרח יערקו, גם הם יוכלו לספר בחופשיות את סיפורם ברשתות החברתיות".

"המשטר האיראני מפחד במיוחד כשהעם שלו מחזיק דבר כזה", אמר נתניהו בעודו מציג את הראוטר. "זה אמצעי תקשורת שמאפשר לאנשים גישה לאמת, לממש בחירה, לממש חופש מחשבה וחופש ביטוי. זו הסיבה שהמשטר האיראני מוציא מיליונים ומיליארדים של דולרים על צנזור האינטרנט. אדוני", פנה לנשיא העצרת הכללית, "אשאיר את המכשיר הזה אצלך כדי שתוכל למסור אותו למשלחת האיראנית. כך, כשהם בהכרח יערקו, גם הם יוכלו לספר בחופשיות את סיפורם ברשתות החברתיות".