ג'קסון היה ככל הנראה באמצע שנות החמישים לחייו בעת שנרצח. גם לאחר הזיהוי, הרצח עדיין לא פוענח, והרשויות ביקשו מאנשים למסור מידע שיסייע בפענוח. המשטרה מסרה כי לא נמצאו ראיות הקושרות ישירות את הרצח לפשע המאורגן ב

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