הוא נרצח לפני עשרות שנים - ועכשיו סוף-סוף זוהה: שרידיו של גבר אמריקני, שנורה בראשו והוכנס לתוך חבית חלודה, זוהו אתמול (חמישי) כשרידיו של אדוארד ג'קסון מארקנסו. ג'קסון נרצח בשנות השמונים של המאה הקודמת, והחבית שאליה הוכנס נמצאה על חוף אגם מיד לאחר שמפלס המים ירד.
ג'קסון היה ככל הנראה באמצע שנות החמישים לחייו בעת שנרצח. גם לאחר הזיהוי, הרצח עדיין לא פוענח, והרשויות ביקשו מאנשים למסור מידע שיסייע בפענוח. המשטרה מסרה כי לא נמצאו ראיות הקושרות ישירות את הרצח לפשע המאורגן בלאס וגאס הסמוכה, למרות ספקולציות שנמשכות זמן רב. עם זאת, האפשרות לקשר כזה לא נשללה. מומחה לפעילות המאפיה בעיר אמר כי המקרה נושא "סימנים אופייניים" לחיסול של המאפיה, אבל שאלות רבות נותרו ללא מענה.
הנרצח זוהה בעזרת דגימת עצם שנשלחה לצורך יצירת פרופיל גנאלוגי, לצד שלוש זוויות צילום של שחזור פניו ותיאור הבגדים שלבש בעת מותו. גילוי החבית בידי שייטים במאי 2022 עורר זיכרונות מתקופת המאפיה בווגאס, שנמשכה משנות ה-40 ועד אמצע שנות ה-80. הפשע המאורגן סייע בפיתוחה של העיר, וגופה שהוכנסה לחבית נחשבה לסימן היכר של רצח שביצעה המאפיה.
ג'קסון, שעל פי ההערכות היה תושב הוט ספרינגס שבמדינת ארקנסו, היה בעל עבר פלילי קצר בתחילת שנות ה-80 בסולט לייק סיטי שבמדינת יוטה. עברו כלל אישום אחד בהצתה בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לביצוע הונאה. משפחתו סיפרה לחוקרים שהוא אהב לטייל, והבלשים מצאו רישומים שלו בקליפורניה, שם התגורר עם אשתו בתחילת שנות השבעים. לא ברור מדוע הוא שהה בלאס וגאס.
בני משפחתו אמרו כי ראו אותו בפעם האחרונה בארקנסו בתחילת שנות השמונים. הם לא דיווחו כלל על היעדרותו. הרשויות מסרו כי הוא נורה, וההערכה היא שהוא נרצח בתחילת שנות השמונים. לדברי רוברט פרייס ממחלק הרצח במשטרת לאס וגאס, החוקרים ימשיכו לפעול כדי לברר מה קרה לו: "התיק לעולם לא ייסגר עד שנפתור אותו".
ג'וף שומאכר ממוזיאון המאפיה בלאס וגאס אמר כי מציאתו של ג'קסון בחבית מזכירה מקרה משנת 1976, שבו המאפיונר האיטלקי ג'ון רוסלי נרצח, הוכנס לחבית והושלך למפרץ מחוץ למיאמי ביץ'.
ההיסטוריון של לאס וגאס, מייקל גרין, אמר כי מי שביצע את הפשע כנראה חשב שהגופה "לעולם לא תתקרב לפני השטח". לדבריו, בתחילת שנות השמונים מפלס אגם מיד היה גבוה מאוד, ואילו היום הוא בשפל היסטורי, בעקבות שנים של שימוש יתר במים, בצורת ממושכת ועלייה בטמפרטורות. ירידת מפלס המים כבר הובילה לחשיפת שרידי אדם. בשנת 2022 זוהו אדם שטבע 20 שנה לפני כן, תושב לאס וגאס שנעלם ב-1988 וגבר שטבע ב-1974. באוגוסט השנה התגלו שרידי אדם נוספים.
אגם מיד ואגם פאוול הם המאגרים המלאכותיים הגדולים ביותר בארצות הברית. הם חלק ממערכת המספקת מים מנהר הקולורדו לתושבים ברחבי דרום-מערב ארצות הברית ולמקסיקו. בשנת 2022 חשיפת השטחים בעקבות ירידת מפלס אגם מיד חשפה את פתח השאיבה העליון ביותר של מי השתייה עבור לאס וגאס. הדבר אילץ את הרשויות לעבור לפתח שאיבה עמוק יותר, כדי להמשיך לספק מים ל-2.4 מיליון תושבי העיר.