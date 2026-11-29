המשטרה פשטה במהלך סוף השבוע על מסגד ביישוב כסייפה ואיתרה מוסלקים בתקרה רובי סער מסוג M-16, חמש מחסניות ותחמושת נוספת. בפעילות נוספת של שוטרי תחנת עיירות בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום, פשטו הכוחות על מתחם מגורים בפזורה הבדואית. במהלך החיפוש אותר אקדח מסוג גלוק ובו מחסנית ותחמושת בקוטר 9 מ"מ, שהוסלק על גג המבנה. בתוך כך, פשטו גם על מתחם בתל שבע, שבו על פי החשד שהו חמושים. חלקם ניסו להימלט, ובתום מרדף רגלי נעצרו שניים מהם. בחיפוש שבוצע במקום נתפסו שלושה אקדחים מסוג גלוק, מחסניות ותחמושת, ובהן כ-200 כדורים שהוסלקו. החשודים ואמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך טיפול וחקירה.