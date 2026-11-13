בחשד לפגיעה מינית בילדה בת 7 באזור המרכז. החשוד הוא בנו של השחקן איציק ויינגרטן. אתמול (חמישי) החליט בית משפט השלום בפתח תקווה לשחרר את ויינגרטן למעצר בית של חמישה ימים.

בחשד לפגיעה מינית בילדה בת 7 באזור המרכז. החשוד הוא בנו של השחקן איציק ויינגרטן. אתמול (חמישי) החליט בית משפט השלום בפתח תקווה לשחרר את ויינגרטן למעצר בית של חמישה ימים.

ויינגרטן נעצר ביום רביעי השבוע במסגרת חקירה שנפתחה בימים האחרונים במשטרת כפר סבא. עו"ד רס"ר ורוניקה ויינברג, נציגת היחידה החוקרת, אמרה בדיון הראשון בבית המשפט: "החשוד מורה בבית ספר. התקבל דיווח שהוא ביצע מעשה מגונה". במהלך הדיון אישרה המשטרה כי התלונה נמסרה לפני 10 ימים, ושהילדה מסרה עדות בפני חוקרת ילדים. "כרגע היא המתלוננת היחידה ואנחנו רוצים לוודא שאין עוד מתלוננות", אמרה נציגת המשטרה.

ויינגרטן נעצר ביום רביעי השבוע במסגרת חקירה שנפתחה בימים האחרונים במשטרת כפר סבא. עו"ד רס"ר ורוניקה ויינברג, נציגת היחידה החוקרת, אמרה בדיון הראשון בבית המשפט: "החשוד מורה בבית ספר. התקבל דיווח שהוא ביצע מעשה מגונה". במהלך הדיון אישרה המשטרה כי התלונה נמסרה לפני 10 ימים, ושהילדה מסרה עדות בפני חוקרת ילדים. "כרגע היא המתלוננת היחידה ואנחנו רוצים לוודא שאין עוד מתלוננות", אמרה נציגת המשטרה.

ויינגרטן נעצר ביום רביעי השבוע במסגרת חקירה שנפתחה בימים האחרונים במשטרת כפר סבא. עו"ד רס"ר ורוניקה ויינברג, נציגת היחידה החוקרת, אמרה בדיון הראשון בבית המשפט: "החשוד מורה בבית ספר. התקבל דיווח שהוא ביצע מעשה מגונה". במהלך הדיון אישרה המשטרה כי התלונה נמסרה לפני 10 ימים, ושהילדה מסרה עדות בפני חוקרת ילדים. "כרגע היא המתלוננת היחידה ואנחנו רוצים לוודא שאין עוד מתלוננות", אמרה נציגת המשטרה.