מליאת הכנסת אישרה את המלצת הוועדה המסדרת בעניין הקמת ארבע ועדות מיוחדות. הוועדות שאושרו הן: הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בראשות יו"ר רע"מ מנסור עבאס, הוועדה המיוחדת לשוויון חברתי-כלכלי בראשות יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין, הוועדה המיוחדת לפיקוח על יישום חוק העמדה לדין בשל אירועי טבח 7 באוקטובר שבראשה תעמוד חברת הכנסת יוליה מלינובסקי והוועדה המיוחדת לפיקוח על חיזוק הנגב והגליל בראשות חבר הכנסת נועם תיבון. 55 חברי כנסת תמכו באישור הקמת הוועדות, מול 36 שהתנגדו. מוקדם יותר היום אישרה הוועדה המסדרת את הקמתן.