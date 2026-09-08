שגריר אוקראינה בישראל, יבגן קורניצ'וק, שואב עידוד מביקורם של השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר בימים אלה בבירה קייב. בראיון ל-ynet היום (שלישי) הוא אומר שהוא רואה בפעילות הנשיא דונלד טראמפ במזרח התיכון המשך ישיר של מאמציו לסיים גם את מלחמת רוסיה-אוקראינה . "הוא מנסה לעזור להביא שלום לישראל כפי שהוא עוזר לסיום המלחמה אצלנו", אמר.

גלריה "הכלכלה הרוסית כבר התחילה לסבול". השגריר יבגן קורניצ'וק ( צילום: שגרירות אוקראינה בישראל )

וויטקוף, קושנר וזלנסקי בקייב ( צילום: Genya Savilov / AFP )

לפי קורניצ'וק, מדובר בביקור אמריקני ראשון באוקראינה מאז פגישת טראמפ-פוטין, פרק זמן שבמהלכו הגיע וויטקוף למוסקבה כבר 8-7 פעמים. הוא כולל שלושה סבבי שיחות שבהם השתתפו גם נציגים ממדינות אחרות באירופה. קורניצ'וק הגדיר את הביקור "חיובי מאוד".

לדבריו, אף שהתוצאות לא יהיו מיידיות, עצם השתתפותם של גורמים אמריקנים בדרגים שונים בשיחות בקייב היא יוצאת דופן. הוא הזכיר את דבריו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שלפיהם ביקור השליחים תרם לכך שקייב הייתה חופשיה מהתקפות רוסיות במשך שלושה ימים, ואפשר לתושבים "לישון קצת בלילה".

בין הנושאים שעלו בשיחות היה רעיון להכריז על שטחים בלתי מיושבים באזור הדונבאס כאזורים שאינם שייכים לאף אחד מהצדדים. הרעיון עורר תגובות חיוביות בציבור באוקראינה, ובקייב מקווים כי הדבר יקדם את הפסקת הלחימה.

קורניצ'וק התייחס לתקיפות האוקראיניות על תשתיות צבא ומתקני נפט ברוסיה, וטען שהכרזת זלנסקי על כוונה "לסגור" את שדות התעופה במוסקבה, בסנט פטרבורג ובסוצ'י, כבר גרמה לפגיעה משמעותית בתעופה הרוסית, לרבות הפסקת טיסות מצד חברות מטורקיה ומדינות המפרץ. הוא ציין שמדובר באמצעי לחץ על הציבור הרוסי לדרוש את הפסקת המלחמה. "חשים שם עכשיו את מה שאנחנו באוקראינה הרגשנו ב-4.5 השנים האחרונות", אמר.

השגריר הוסיף שלפי הערכת ההנהגה האוקראינית, המלחמה עשויה להסתיים בחודשים הקרובים. אחת הסיבות לכך, לדבריו, נעוצה במצב הכלכלי המחמיר ברוסיה: לטענתו נסגרו כמחצית מבתי הזיקוק במדינה, מה שיוצר מחסור בדלק ובדיזל הנחוצים לתחבורה ולייצוא תוצרת חקלאית דרך הים השחור.

תיעוד: סירה רובוטית של אוקראינה מתפוצצת בנמל סוצ'י ברוסיה

לשיטתו, ברגע שלא יהיה לרוסיה מימון להמשך הלחימה, היא תיפסק - אם כי לדבריו התרחיש הסביר יותר הוא הפסקת אש ולא הסכם שלום מלא. עם זאת, הוא לא פוסל את האפשרות שפוטין ינצל את החורף כדי להפעיל לחץ על אזרחי אוקראינה באמצעות תקיפת מתקני אנרגיה.

אוקראינה סובלת כיום ממחסור במערכות יירוט, אך קורניצ'וק סבור שהבעיה בת-פתרון משום שמדינתו מקבלת אספקה בתחום ממדינות אירופה. לדבריו, בביקור של וויטקוף וקושנר בקייב עלה נושא "חבילת חורף" של מערכות פטריוט, על רקע הגברת הייצור שלהן בארה"ב, מה גם שצרפת ואיטליה מסבסדות לה תחליפים. הוא הוסיף שאוקראינה קיבלה תקציב אירופי לפיתוח מערכות יירוט משלה.