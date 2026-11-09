ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים הודיע כי מחר (שלישי) לא יתקיימו לימודים בשעה הראשונה בתיכון חדש ע"ש חנה סנש בהרצליה. במקום זאת תתקיים אסיפת הסברה בעקבות אירוע אלימות, שבמהלכו תלמידים רדפו אחרי מורה ממוצא ערבי וקראו לעברו קריאות גזעניות.

ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים הודיע כי מחר (שלישי) לא יתקיימו לימודים בשעה הראשונה בתיכון חדש ע"ש חנה סנש בהרצליה. במקום זאת תתקיים אסיפת הסברה בעקבות אירוע אלימות, שבמהלכו תלמידים רדפו אחרי מורה ממוצא ערבי וקראו לעברו קריאות גזעניות.

ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים הודיע כי מחר (שלישי) לא יתקיימו לימודים בשעה הראשונה בתיכון חדש ע"ש חנה סנש בהרצליה. במקום זאת תתקיים אסיפת הסברה בעקבות אירוע אלימות, שבמהלכו תלמידים רדפו אחרי מורה ממוצא ערבי וקראו לעברו קריאות גזעניות.

באירוע, שהתרחש היום בבוקר, תלמיד חטיבת הביניים "יד גיורא" הסמוכה זרק כיסא על נערה שלומדת בחינוך המיוחד בתיכון. בעקבות זאת, המורה שהתערב נרדף על-ידי תלמיד חטיבת הביניים וחבריו - שקיללו אותו.

באירוע, שהתרחש היום בבוקר, תלמיד חטיבת הביניים "יד גיורא" הסמוכה זרק כיסא על נערה שלומדת בחינוך המיוחד בתיכון. בעקבות זאת, המורה שהתערב נרדף על-ידי תלמיד חטיבת הביניים וחבריו - שקיללו אותו.

באירוע, שהתרחש היום בבוקר, תלמיד חטיבת הביניים "יד גיורא" הסמוכה זרק כיסא על נערה שלומדת בחינוך המיוחד בתיכון. בעקבות זאת, המורה שהתערב נרדף על-ידי תלמיד חטיבת הביניים וחבריו - שקיללו אותו.