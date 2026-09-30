שמו של אלמוג סרוסי מזוהה עם אחד הרגעים הקשים ביותר של המלחמה: רצח ששת החטופים במנהרת חמאס לפני כשנתיים. אלמוג, שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, שרד בשבי במשך כמעט שנה עד שנרצח בדם קר לצד עדן ירושלמי , הרש גולדברג-פולין , אורי דנינו , כרמל גת ו אלכס לובנוב . שלשום (שני) משפחת סרוסי זכתה לנקודת אור - בסיפור שנדמה שלקוח מתוך סרט - עם היוולדו של לביא, אח לאלמוג, מביציות שהקפיאו ההורים נירה ויגאל לפני 25 שנה. "אלמוג הזיז דברים שם למעלה כדי שזה יקרה", כתבה האחות עמית.

גלריה עמית מחזיקה את לביא, האח שנולד מביצית שהוקפאה לפני 25 שנה ( צילום: מתוך אינסטגרם )

"אף עין לא נותרה יבשה" ( צילום: מתוך אינסטגרם )

"החוסר, הכאב והגעגוע חיים בתוכנו בכל רגע", כתבה עמית באינסטגרם. "שום דבר לא ירפא את הכאב והחיים פשוט ממשיכים לצדו". בהמשך פנתה לאחיה: "אז אלמוג אתה בטח כבר יודע את זה כי הזזת דברים שם למעלה כדי שזה יקרה. אבל גם לך נולד אח קטן מאמא ואבא".

"אח שיגדל בידיעה שאחיו הגדול הוא גיבור שלא יהיה כמותו. אני אוהבת אותך אלמוגי ומתגעגעת אליך. לא ניתן לרוע לנצח אותנו, נמשיך בדרכך ונעשה אותך גאה", סיכמה בסטורי כשברקע תמונתו המצמררת של אלמוג.

"אף עין לא נותרה יבשה", כתב ראש העיר רעננה חיים ברוידא שהשתתף בברית המרגשת. "זה סיפור של מסע ארוך, מורכב, במתכונת של מציאות העולה על כל דמיון. אלמוג, בן רעננה, בנם הבכור של נירה ויגאל, נחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. הוא שרד בשבי החמאס, כמעט שנה, בתנאים בלתי אנושיים, ונרצח בדם קר במנהרה בעזה. בן 27 במותו".

מדבריו של ברוידא עולה כי לפני כ-25 שנה, בני הזוג סרוסי עברו הליך רפואי שבמסגרתו הוקפאו ביציות. "כאן מתחיל הסיפור הלא ייאמן. השנים עברו. הילדים גדלו. החיים המשיכו. הביציות נשכחו. לפני שנתיים, בתוך הכאב, נזכרו ההורים בביציות המוקפאות מלפני רבע מאה - כאן החל מסע בחיפוש אחריהן".

"קרה לנו נס". האב יגאל מחזיק את לביא ( צילום: מתוך אינסטגרם )

התמונה המצמררת של אלמוג ברקע ( צילום: מתוך אינסטגרם )

לדברי ברוידא, "הן נמצאו בדרך לא דרך. בבית החל שיח של ההורים עם הילדים על המשכיות. בתוך המשפחה נוצרה הסכמה מלאה. אז החל חיפוש אחר פונדקאית, שתישא ותלד את העובר. אישה צדיקה נעתרה לבקשה מתוך מצווה. אך קדם גם הצורך להתמודד עם טכנולוגיה רפואית להפריה, שהייתה שונה מאוד מזו הנהוגה היום".

הניסיונות הראשונים כשלו, ובניסיון נוסף שהיה "הזדמנות אחרונה", לדבריו של ברוידא, קרה הדבר. "נוצר עובר, שיישא מהיום את אחת המתנות הגדולות ביותר שאפשר היה להעניק למשפחת סרוסי. הסיפור נשמר בסוד. היום בשעות אחר הצהריים, באולמי נועל'ה, אחיו של אלמוג סרוסי ז"ל, הוכנס בבריתו של אברהם אבינו. קשר דם בין שני אחים שלא ייפגשו לעולם".

"בטקס הברית היה המון געגוע. דמעות. כאב ודבר נוסף: תינוק שמעלה חיוך גדול במשפחה, שבה המשמעות של המילה חיים כל כך גדולה: 'קרה לנו נס' כתבה המשפחה בהזמנה לברית 'בזכות פונדקאית מקסימה, נולד לנו ביום כיפור בן. לעולמים נישא בלבנו את הכאב על אלמוג הי"ד, אך אנו מלאי תקווה שלצד הכאב נצליח לשמוח במתנות שהשם העניק לנו", סיכם ראש העיר רעננה.

אלמוג סרוסי ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

אלמוג (27) היה עם בת זוגו שחר גינדי במסיבת הטבע ברעים. שחר נרצחה על ידי המחבלים, ואלמוג נחטף לעזה. לפי תחקיר צה"ל, ששת החטופים הוחזקו במנהרה בתל-סולטאן ברפיח. ב-31 באוגוסט 2024 איתר צה"ל את גופותיהם במנהרה בעומק כ-20 מטר. לפי התחקיר, מחבלי חמאס ירו בהם למוות כיממה לפני שכוחות צה"ל הגיעו למנהרה. הצבא לא ידע במדויק על מיקומם.