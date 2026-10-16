עוד טענות לאלימות במהלך עונת המסיק הנפיצה: הפלסטינים דיווחו כי עשרות פורעים יהודים, בהם רעולי פנים, הציתו בצהריים (שישי) עצי זית בכפר הפלסטיני אבו פלאח שבגזרת רמאללה. עוד נטען כי הפורעים היהודים רגמו באבנים כמה מקומיים שעסקו בקטיף זיתים. בעקבות כך, נטען, נפצעו שני בני אדם ובכללם צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט" היידי לוין. הנפגעים פונו לקבלת טיפול בבית חולים ברמאללה. מצה"ל נמסר שהנושא בבדיקה.
לפי הדיווח הפלסטיני, כ-80 פורעים יהודים ירדו מבעד לגבעה שמעל מטע הזיתים המדורג שבו התאספו תושבי הכפר כדי למסוק זיתים בשלים. עוד נטען כי המתנחלים הציתו כמה עצי זית ויידו אבנים לעבר הפלסטינים, שהשליכו אבנים בחזרה כדי להגן על עצמם. "המתנחלים רוצים לתקוף אותנו ולגרש אותנו מהבתים שלנו", אמר חקלאי שהיה עד לתקיפה לסוכנות הידיעות רויטרס.
צלמת העיתונות האמריקנית לוין מתגוררת בירושלים. מאז 1983 היא עובדת כצלמת עיתונות מקצועית, ובמהלך פעילותה סיקרה עימותים שונים במזרח התיכון. צילומיה פורסמו בעיתונים בינלאומיים רבים. במהלך העימות הבוקר היא נפצעה בידה, ונטען כי הפורעים היהודים הרסו את רכבה וגנבו לה את ציוד הצילום.
"הותקפתי והוטחתי לקרקע", סיפרה לוין מבית החולים אחרי התייצבות במצבה. "למזלי לבשתי אפוד מגן וחבשתי קסדה. אם לא הייתי עושה את זה, כנראה שלא הייתי כאן עכשיו. הם פשוט המשיכו לבעוט בי שוב ושוב, לפחות 50 פעמים. הבן שלי מייקל תמיד אמר לי שהפחד הכי גדול שלו הוא שאמא שלו תיהרג על-ידי המתנחלים. כאם, אני לא מצליחה להבין איך הורה יכול לגדל מפלצות כאלה. אלה טרוריסטים יהודים, אני בטוחה שאף אחד מהם לא יעמוד לדין". הצלמת סיפרה כי התקיפה הסתיימה כשעמיתיה הפלסטינים התערבו.
במועצת בנימין טענו בתגובה כי מדובר בפרובוקציה מאורגנת: "הרשות הפלסטינית הובילה הבוקר מאות אנרכיסטים ומחבלים לעימות ישיר עם ישראלים באזור הכפר אבו פלאח בבנימין, בחסות המסיק. בתיעוד מהמקום נראים מחבלים יורים זיקוקים בכינון ישיר ומיידים אבנים לעבר ישראלים, כשמאחוריהם עיתונאים מתעדים את הפרובוקציה המכוונת".
עוד אמרו במועצת בנימין: "ניידות של הרשות הפלסטינית פעלו במקום בהפגנתיות, אף שמדובר בשטח B שבו האחריות הביטחונית היא של ישראל. במקום פרצו עימותים בין ערבים לישראלים, ובסיומם פוזרו המעורבים בידי כוח מג"ב שהגיע למקום. במהלך העימותים נפצעו על פי הדיווחים מספר פעילים. יצוין כי מועצת בנימין התריעה מוקדם יותר הבוקר על כוונת פעילי שמאל קיצוני להגיע למוקדים בבנימין וליזום עימותים בחסות המסיק, לצורך קמפיין 'אלימות המתנחלים'".
גם בכפר הפלסטיני בורקה באזור שכם נטען כי פורעים יהודים תקפו מוסקי זיתים. הסהר האדום הפלסטיני מסר כי צוותיו טיפלו בארבעה פצועים.