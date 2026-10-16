לפי הדיווח הפלסטיני, כ-80 פורעים יהודים ירדו מבעד לגבעה שמעל מטע הזיתים המדורג שבו התאספו תושבי הכפר כדי למסוק זיתים בשלים. עוד נטען כי המתנחלים הציתו כמה עצי זית ויידו אבנים לעבר הפלסטינים, שהשליכו אבנים בחזרה כדי להגן על עצמם. "המתנחלים רוצים לתקוף אותנו ולגרש אותנו מהבתים שלנו", אמר חקלאי שהיה עד לתקיפה לסוכנות הידיעות רויטרס.

לפי הדיווח הפלסטיני, כ-80 פורעים יהודים ירדו מבעד לגבעה שמעל מטע הזיתים המדורג שבו התאספו תושבי הכפר כדי למסוק זיתים בשלים. עוד נטען כי המתנחלים הציתו כמה עצי זית ויידו אבנים לעבר הפלסטינים, שהשליכו אבנים בחזרה כדי להגן על עצמם. "המתנחלים רוצים לתקוף אותנו ולגרש אותנו מהבתים שלנו", אמר חקלאי שהיה עד לתקיפה לסוכנות הידיעות רויטרס.

לפי הדיווח הפלסטיני, כ-80 פורעים יהודים ירדו מבעד לגבעה שמעל מטע הזיתים המדורג שבו התאספו תושבי הכפר כדי למסוק זיתים בשלים. עוד נטען כי המתנחלים הציתו כמה עצי זית ויידו אבנים לעבר הפלסטינים, שהשליכו אבנים בחזרה כדי להגן על עצמם. "המתנחלים רוצים לתקוף אותנו ולגרש אותנו מהבתים שלנו", אמר חקלאי שהיה עד לתקיפה לסוכנות הידיעות רויטרס.