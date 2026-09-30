הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לבטל את ביקורו בארצות הברית, שהיה אמור להתקיים בעוד כשבוע וחצי, בעקבות המצב הביטחוני בישראל, כך נודע ל-ynet. זמיר אמור היה להיפגש בארה"ב עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) ועם יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, ולדון עימם בשיתוף הפעולה בין הצבאות בסוגיית איראן ובאיומים נוספים. אלא שזמיר הודיע למארחיו כי "לנוכח המצב הביטחוני" והעלאת הכוננות בצה"ל בכל הגזרות, הוא סבור כי לא נכון שייעדר מהארץ וינהל את האירועים מרחוק. לפי בכיר בצה"ל, "אי אפשר לדרוך את הצבא ולטוס לחו"ל". הרמטכ"ל קיבל את ההחלטה לפני הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על "מתקפה לקראת הבחירות".