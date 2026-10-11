בית המשפט הצבאי גזר בשבוע שעבר 45 שנות מאסר על מוחמד וליד אחמד סעיד, המחבל שירה על אוטובוס שהסיע חיילים בבקעת הירדן בספטמבר 2022. המחבל הורשע לאחר שחסם יחד עם שותפיו את נתיב נסיעת האוטובוס, שפך עליו חומר דליק וירה לעברו ב-M-16.
הפיגוע התרחש ב-4 בספטמבר 2022, בכביש 578 בקעת הירדן, ליד בקעות. לפי חקירת הפיגוע באותה התקופה, האש נפתחה מרכב חולף שעבר ליד האוטובוס לאחר שניסו להצית את הרכב ללא הצלחה בעזרת בנזין ששפכו עליו. כתוצאה מהשלכת בקבוקי התבערה רכב המחבלים עלה באש. שניים מהמחבלים נתפסו כעבור זמן קצר על-ידי כוחות הביטחון ושוטרים ממחוז ש"י כשהם עם כוויות על גופם, והתנהל מרדף אחר השלישי. הכוחות מצאו ברכב השרוף שני רובים וטלפון נייד.
המחבל מוחמד וליד אחמד סעיד הודה בעבירה של ניסיון גרימת מוות בכוונה בצוותא, ובית המשפט גזר עליו עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי וקנס בסך 15 אלף שקלים. נוסף על כך הוא יידרש לשלם פיצוי לנפגעים בסך כולל של 700 אלף שקלים. מהפרקליטות הצבאית נמסר כי ההליכים בעניין שותפיו עדיין מתנהלים. "התביעה הצבאית תמשיך לפעול למיצוי הדין עם כל מי שיפגע במשרתי צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל תוך הקפדה על זכויותיהם וליווי נפגעי העבירה".