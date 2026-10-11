הפיגוע התרחש ב-4 בספטמבר 2022, בכביש 578 בקעת הירדן, ליד בקעות. לפי חקירת הפיגוע באותה התקופה, האש נפתחה מרכב חולף שעבר ליד האוטובוס לאחר שניסו להצית את הרכב ללא הצלחה בעזרת בנזין ששפכו עליו. כתוצאה מהשלכת בקבוקי התבערה רכב המחבלים עלה באש. שניים מהמחבלים נתפסו כעבור זמן קצר על-ידי כוחות הביטחון ושוטרים ממחוז ש"י כשהם עם כוויות על גופם, והתנהל מרדף אחר השלישי. הכוחות מצאו ברכב השרוף שני רובים וטלפון נייד.

הפיגוע התרחש ב-4 בספטמבר 2022, בכביש 578 בקעת הירדן, ליד בקעות. לפי חקירת הפיגוע באותה התקופה, האש נפתחה מרכב חולף שעבר ליד האוטובוס לאחר שניסו להצית את הרכב ללא הצלחה בעזרת בנזין ששפכו עליו. כתוצאה מהשלכת בקבוקי התבערה רכב המחבלים עלה באש. שניים מהמחבלים נתפסו כעבור זמן קצר על-ידי כוחות הביטחון ושוטרים ממחוז ש"י כשהם עם כוויות על גופם, והתנהל מרדף אחר השלישי. הכוחות מצאו ברכב השרוף שני רובים וטלפון נייד.

הפיגוע התרחש ב-4 בספטמבר 2022, בכביש 578 בקעת הירדן, ליד בקעות. לפי חקירת הפיגוע באותה התקופה, האש נפתחה מרכב חולף שעבר ליד האוטובוס לאחר שניסו להצית את הרכב ללא הצלחה בעזרת בנזין ששפכו עליו. כתוצאה מהשלכת בקבוקי התבערה רכב המחבלים עלה באש. שניים מהמחבלים נתפסו כעבור זמן קצר על-ידי כוחות הביטחון ושוטרים ממחוז ש"י כשהם עם כוויות על גופם, והתנהל מרדף אחר השלישי. הכוחות מצאו ברכב השרוף שני רובים וטלפון נייד.