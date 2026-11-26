כ-400 אלף בני אדם השתתפו אתמול (רביעי) בחתונת בתו של הפוליטיקאי ההודי אננט סינג במדינת המחוז ביהאר שבמזרח הודו , שנחשבת לענייה ביותר במדינה. האירוע הראוותני גרם לעומסי תנועה אדירים באזור, ואלפי סקרנים ניסו למצוא נקודות תצפית על החגיגות - כשחלקם אף טיפסו על עצים ועל עמודי חשמל.

גלריה אננט סינג, האב המאושר. צריך להסגיר את עצמו לרשויות שבוע אחרי החתונה ( NDTV )

סינג, שמכהן כבר שנים רבות בבית המחוקקים של מדינת המחוז ביהאר, מתמודד עם עשרות תיקים פליליים, בין היתר בגין אישומי רצח, ומכחיש את המיוחס לו. לחתונת בתו הוא הזמין תושבי כפרים באזור, בעלי ברית פוליטיים ואורחים רמי דרג. כפי שדווח ב"גרדיאן" הבריטי, ממדי האירוע היו חריגים אפילו בסטנדרטים של הודו, הידועה בחתונות המפוארות שלה, שנמשכות בדרך כלל כמה ימים.

במסיבת עיתונאים שערך מוקדם יותר החודש הכריז סינג כי כולם מוזמנים לחתונת בתו. "לא רק מביהאר, אלא גם מכל רחבי הודו ומפקיסטן", אמר. בין האורחים שהגיעו לחגיגות, שנערכו בבית משפחתו בכפר המרוחק כ-65 קילומטרים מבירת המדינה פטנה, היו יו"ר בית המחוקקים המקומי ופוליטיקאים בולטים נוספים.

מונה סינג, אחד ממקורביו של הפוליטיקאי, סיפר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי לאורחים הוגשו כחצי מיליון יחידות של ממתקים מסורתיים, לצד סעודה צמחונית חגיגית שעל הכנתה עמלו כ-500 שפים וטבחים. החתונה נערכה בכפר הולדתו של סינג, נדוואן, וההמונים שהגיעו אליה גרמו לשיתוק הכבישים המובילים למתחם האירוע. לפי העיתון "טיימס אוף אינדיה", אחד הפוליטיקאים שהוזמנו לחתונה נאלץ לנטוש את מכוניתו לאחר שנתקע בפקקים, ולחצות את השדות החקלאיים בטרקטור כדי להגיע לחגיגות.

הזוג המאושר. מזל טוב! ( NDTV )

חתונת הענק בביהאר ( NDTV )

מארגני החתונה הקימו לא פחות מחמישה מנחתי מסוקים כדי לאפשר לאורחים רמי הדרג להגיע למקום. בכל פעם שנחת מסוק, הוא העלה ענני אבק שהתפזרו בקרב המוני הסקרנים שהתקבצו באזור. בתמונות שפרסמה סוכנות הידיעות ההודית PTI נראו אלפי בני אדם נדחקים זה לצד זה בניסיון להציץ במתחם החתונה העצום, בעוד אחרים טיפסו על צמרות עצים ועל מגדלי חשמל, תוך סיכון חייהם.

במסגרת החגיגות תוכנן גם מרוץ בהשתתפות כ-200 סוסים, אלא שמארגני האירוע נאלצו לדחות אותו לאחר שכ-100 אלף בני אדם הגיעו לצפות בו. בשבוע שעבר פרסם סינג ברשת X סרטון שבו הציג את הפרס שהובטח למנצח במרוץ הסוסים - רכב שטח בשווי של עד כ-21 אלף דולר. לזוכים במקומות השני והשלישי הובטחו אופנוע וקטנוע. האורחים נהנו גם מסידורי פרחים מפוארים שכללו פרחים שיובאו במיוחד מסין, וממופע זיקוקים.

הכלה, שיבאנגי סינג, הגיעה לחתונה במכונית יוקרה מתוצרת BMW, ואילו החתן, רישיקש קומאר, הגיע בשיירה של כ-200 כלי רכב. לפי דיווחים בתקשורת ההודית, משפחת הכלה העניקה לחתן מכונית בשווי כרבע מיליון דולר, לצד מתנות מזהב ומכסף.

סקרנים טיפסו על עמודי חשמל ( NDTV )

סינג לא חשף כמה עלתה החתונה, ואחד מיריביו הפוליטיים, ניראג' קומאר, חבר המועצה המחוקקת של ביהאר, קרא לרשויות החקירה לבדוק את מקור הכספים ששימשו למימון האירוע. החתונה הראוותנית, שזכתה בתקשורת לכינוי "חתונה מלכותית", עוררה עניין רב במיוחד על רקע מצבה הכלכלי של ביהאר, שבה אחד מכל שלושה תושבים מוגדר עני לפי מדד העוני הרב-ממדי.

חתונות ראוותניות הן כאמור חלק בלתי נפרד מתרבות החתונות בהודו, בעיקר בקרב משפחות עשירות ובעלות השפעה. מדי שנה נערכות במדינה יותר מעשרה מיליון חתונות, שמפרנסות תעשייה ששווייה מוערך ב-40 עד 50 מיליארד דולר, לפי נתוני חברת הייעוץ KPMG.

חיתן את בתו - ויידרש להסגיר את עצמו בעוד כמה ימים

סינג, שמכונה בהודו "צ'וטה סרקאר" ("הממשלה הקטנה"), נחשב לדמות פוליטית רבת השפעה באזור מגוריו. לדברי תושבים מקומיים, הוא נוהג להתנייד בשיירה של 20 עד 25 מכוניות. עיתונאי מקומי סיפר ל-BBC כי באחת הפעמים הבריח סינג אנשי מס שבאו לבקרו, לאחר שהופיע בפניהם כשנחשים חיים כרוכים סביב צווארו.

סינג. הבריח אנשי מס עם נחשים על צווארו ( NDTV )

סינג נבחר לראשונה לבית המחוקקים של ביהאר ב-2005. בהצהרה שהגיש לוועדת הבחירות לקראת הבחירות בשנה שעברה הציג את עצמו כפעיל חברתי המחזיק בעסקים ובקרקעות חקלאיות, והצהיר כי הונו המשותף עם רעייתו עומד על כמיליארד רופי (כ-11 מיליון דולר).

באותה הצהרה חשף סינג כי יותר מ-24 תיקים פליליים תלויים ועומדים נגדו, חלקם בגין עבירות חמורות ובהן רצח, ניסיון רצח, סחיטה והתפרעות. ב-2022 נגזרו עליו עשר שנות מאסר לאחר שהורשע בפרשה שבמסגרתה נתפסו כלי נשק ותחמושת בביתו. בעקבות ההרשעה איבד את מושבו בבית המחוקקים אך נותר משוחרר בערבות, ערער על פסיקת בית המשפט ובשנה שעברה נבחר מחדש.