הצעד החריג של המשטרה: משטרת ישראל עדכנה היום (שישי) כי מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, הנחה להציב צלפים וקלעים על גגות בעיר רהט. היא התייחסה לתמונות שרצו ברשתות, בהן נראים הצלפים על הגגות, והודתה שמדובר בכוחות משטרה שפועלים ברהט.