הצעד החריג של המשטרה: משטרת ישראל עדכנה היום (שישי) כי מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, הנחה להציב צלפים וקלעים על גגות בעיר רהט. היא התייחסה לתמונות שרצו ברשתות, בהן נראים הצלפים על הגגות, והודתה שמדובר בכוחות משטרה שפועלים ברהט.
לפי הודעת המשטרה, "מפקד המחוז הדרומי בהערכת מצב הנחה להכניס את הכוחות המיוחדים של המחוז הדרומי ולהציב צלפים וקלעים במטרה לאתר חמושים שמבצעים ירי ולנטרלם". המסר, לפי המשטרה, הוא "ירי ייענה בירי".
ההנחיה החריגה תקפה לכלל השוטרים במחוז הדרומי, וזאת לאחר שבשבועות האחרונים נתפסו אמצעי לחימה רבים, חלקם אמל"ח צה"לי גנוב. לפי גורמים במשטרה, מתחילת השנה יותר מ-600 כלי נשק מסוגים שונים ועשרות אלפי כדורי תחמושת צה"לית גנובה אותרו.
"כל הכוחות של המחוז הדרומי מושקעים כעת במגזר הבדואי למנוע הסלמה בסכסוכים פעילים, לאתר מחוללי פשיעה, לעצרם ולהביאם לדין ובכך להמשיך את הירידה באירועי הירי", נמסר.
מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית כמעט 200 בני אדם, זו השנה הרביעית ברציפות.