הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד דינה (דניז) רוטמן, עובדת במשרד החקלאות ונגד ארבע נאשמות נוספות, בעבירות שחיתות ציבורית בהיקף של כ-850 אלף שקלים. לפי האישום, בין השנים 2017 ל-2024, רקמו רוטמן ואירנה פקורין, אחראית צוות הניקיון מטעם חברת "שלג לבן", מנגנון שיטתי שבאמצעותו הוצאו במרמה מקופת המדינה מאות אלפי שקלים. הנאשמות הכניסו באופן פיקטיבי שמותיהם של בני משפחתם כאילו הועסקו בעבודות ניקיון במשרד וביצעו שעות עבודה רבות- מבלי שעבדו בפועל או שעבדו חלק מהזמן שדווח. בנוסף, ניצלה רוטמן את מעמדה כדי לקדם שוב ושוב את זכייתן של החברות "שלג לבן" ו"דוסטרי" ולאשר התקשרויות המשך בפטור ממכרז בהיקפי מיליוני שקלים.