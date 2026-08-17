מייקי לוי גילה במקרה כי הוא נדרש לשלם 1,300 שקלים לעיריית תל אביב: דוח של 1,000 שקלים בגין רכיבה בקורקינט ללא קסדה ו-300 שקלים נוספים בשל איחור בתשלום. אלא שלטענתו, הדוח לא נמסר לו מעולם, נשלח לכתובת שבה הוא אינו מתגורר כבר יותר משש שנים - וגם כיום אינו מופיע באזור האישי שלו באתר העירייה.

אחרי שפניותיו לעירייה לא הובילו לביטול הקנס, הוא החליט לעבור להתקפה והגיש נגדה תביעה. "הם בונים על זה שנהיה חסרי אונים. אני אשקיע את כל הזמן שצריך ואקח את זה עד הסוף", הוא אומר.

גלריה "טענתם שלא קשרתי את הקסדה כראוי, איך ראיתם?". ארכיון ( צילום: AFP )

הסיפור החל בדוח שניתן ללוי בספטמבר 2025, לטענתו באמצעות מצלמה וללא מפגש עם פקח. אלא שלוי מספר כי כלל לא ידע על קיומו בזמן אמת. רק בחודש יולי האחרון הגיעו לבית הוריו שני מכתבים: האחד, שנשלח בינואר 2026, ובו הודעה על הדוח; השני מיוני, שכבר כלל תוספת של 300 שקלים בגין הפיגור בתשלום.

"החלפתי את הכתובת במשרד הפנים לפני שלוש שנים, יש לי את הספח והאישור שהכתובת הוחלפה. וגם לפני כן הכתובת שלי לא הייתה בית הוריי", מספר לוי. "אני גם משלם ארנונה לעירייה באותה כתובת. הכתובת שלי מעודכנת, ובכל זאת המכתב על הקנס הגיע לבית הוריי. נניח שלא הייתי בקשר עם ההורים? או שהם בעצמם היו עוברים דירה? איך הייתי מגלה על זה, רק בעיקול בבנק?".

לדבריו, העובדה ששני המכתבים הגיעו אליו יחד יצרה מצב שבו כשנודע לו על הדוח, הוא כבר נדרש לשלם את התוספת. "ביולי קיבלתי מכתב שאומר שאני כבר לא יכול לערער ושיש לי תוספת של 300 שקל. כמובן שגם נשללה ממני הזכות לערער על הדוח".

הדוח שקיבל מייקי

אבל זו אינה המחלוקת היחידה שלו עם העירייה. לוי מצביע גם על הבדל בניסוח העבירה בשני המכתבים שקיבל. לדבריו, בדוח הראשון נכתב כי "לא חבש את הקסדה בצורה שתמנע את נפילתה", ואילו במכתב השני, שבו נדרש לשלם את התוספת, נכתב כי סיבת הקנס היא אי-חבישת קסדה. מייקי מתעקש כי הוא מקפיד לרכוב עם קסדה. "אני לא עולה על קורקינט בלי קסדה. אין דבר כזה, זה לא יקרה", הוא אומר. "אם אשתי מבקשת ממני להשתמש בחשבון בירד שלי, אני מבקש ממנה סלפי עם קסדה. אני אעבור בין ארבעה קורקינטים רק כדי למצוא אחד עם קסדה".

לדבריו, מאחר שלא פגש פקח ולא קיבל את הדוח ביד, הוא ביקש מהעירייה לקבל את התיעוד שעל בסיסו ניתן הקנס. "ביקשתי שישלחו לי תמונה, שלא קיבלתי. טענתם שלא קשרתי את הקסדה כראוי, איך ראיתם? זה דוח שניתן ממצלמה, לא פגשתי פקח שנתן לי דוח". לדבריו, הוא בחן תמונות שמפיקות מצלמות מהסוג הזה וסבור שאיכותן אינה מאפשרת לקבוע אם רצועת הקסדה הייתה קשורה כראוי.

לוי מספר כי פנה לעירייה, צירף את ספח תעודת הזהות המעיד לדבריו על כתובתו וביקש לערער הן על הדוח והן על התוספת. "אחרי יומיים או שלושה שלחו לי הודעה לקונית שהפנייה שלי התקבלה, אבל הערעור או הפנייה נדחו. מן הודעה אוטומטית". בהמשך הגיש פנייה נוספת, שלדבריו טרם נדחתה.

ובאתר העירייה - אין דוח: "בונים על זה שנהיה חסרי אונים"

לתסכול שלו התווספה העובדה שלטענתו, גם בדיקה יזומה באתר העירייה לא הייתה מאפשרת לו לגלות על הקנס. "נכנסתי לאזור האישי שלי בדיגיתל ולא מופיע כלום. גם ברגע זה לא מופיע שיש לי דוח. זה אומר שגם אם הייתי נכנס אקטיבית לבדוק אם יש לי דוח מהעירייה, זה לא מופיע באתר".

לדבריו, בעת האירוע שבגינו נרשם הדוח הוא היה בשירות מילואים, ויצא באותו זמן הביתה. "באים לאזרחים תושבי העיר. בתקופה הזאת בכלל הייתי במילואים, ובדיוק יצאתי הביתה ולקחתי קורקינט. הסברתי להם שהם עשו טעות וזה לא עניין אותם. החלטתי שאני מגיש תביעה". לוי אכן הגיש תביעה נגד עיריית תל אביב, והדיון נקבע לחודש מאי 2027.

בפוסט שפרסם בקבוצת הפייסבוק Secret Tel Aviv הוא כתב כי אין בכוונתו להסתפק בביטול הדוח בתמורה לביטול התביעה. "בעיניי זה פשוט גזל. זאת מסחטת כסף", הוא אומר. "הם בונים על זה שאנשים לא ילכו למשפט ופשוט ישלמו. אני אשקיע את כל הזמן שצריך ואקח את זה עד הסוף. הם בונים על זה שנהיה חסרי אונים".

מאז שפרסם את הסיפור, מספר לוי כי קיבל תגובות רבות מאנשים שטוענים כי נתקלו במקרים דומים. "אני מקבל מאות תגובות מאנשים, מגיבים בלי הפסקה שזה קרה להם גם. אני אפילו לא מתייחס לזה שהדוח לא מוצדק. לא לשלוח דוח לכתובת הנכונה, או לא לשלוח דוח בכלל. דוח שנשלח בינואר תפח בחמישה חודשים ב-30%. זה מטורף".

כעת הוא קורא לתושבים שסבורים כי קיבלו דוחות לא מוצדקים שלא למהר ולשלם. "מי שקיבל דוח כזה לא מוצדק, שיתבע את העירייה. זה תהליך מאוד קל ומהיר. בסוף, אם העירייה תצטרך להקצות כל כך הרבה משאבים לאירוע הזה, שיטת המצליח הזאת לא תהיה כלכלית להם. אנשים לא צריכים לקבל את זה כגזרה. אני צריך להילחם על זה גם ציבורית וגם בבתי המשפט. בסוף יגידו די וסטופ".