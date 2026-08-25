ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם בהודעה רשמית פרס כספי על סך עד 10 מיליון דולר בעבור מידע שיוביל ללכידת דמויות מפתח במשמרות המהפכה באיראן. בין האישים גורמים שונים בארגון, בהם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי שמוקם במקום הראשון. מלבד חמינאי, ברשימה שפורסמה בהודעה האמריקנית מופיעים סגן ראש לשכתו עלי אסגר חיג'אזי, יחיא רחים ספווי שמייעץ למנהיג העליון בענייני צבא וביטחון, שר הפנים איסקנדר מומני, מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, עלי עבדוללהאי - מפקד "חאתם אל אנביאא", מג'יד חאדמי שמשמש מפקד משרד המודיעין של משמרות המהפכה ובכירים נוספים.