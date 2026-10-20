חשד לפרשת שחיתות חדשה: המשטרה והמשטרה הצבאית החוקרית עצרו 21 אזרחים ונגדים, בחשד להונאה כלכלית במיליוני שקלים בזמן עבודות ברצועת עזה.
בהודעת המשטרה נכתב כי הבוקר (שלישי), במסגרת חקירה המתנהלת ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 לצד היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח וחקירות מע"מ באר שבע ברשות המסים, נעצרו 21 חשודים מחברות של קבלני ביצוע ומשרתי קבע.
במהלך הלחימה בעזה, נדרש צה"ל לסיוע של כלי צמ"ה מחברות אזרחיות, לטובת פעילות שוטפת. בחודשים האחרונים החלה חקירה סמויה בלהב 433, במצ"ח וברשות המסים, בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, שוחד ועוד.
הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו 21 חשודים על ידי להב 433 ומצ"ח, במבצע רחב היקף בכל הארץ. הם הובאו לחקירה בלהב 433 ויובאו בהמשך להארכת מעצר בבית משפט השלום בבאר שבע ובבית הדין הצבאי בבית ליד.
ב-29 באפריל הגישה התביעה הצבאית כתב אישום נגד קצין בדרגת רב-סרן בגין עזרה לאויב, לקיחת שוחד, הברחת טובין בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות, אחרי שנעצר בחשד שהבריח סחורות מישראל לעזה - ואף הכניס לרצועה אזרח ישראלי שסייע לו.
על פי כתב האישום, בהתאם לסיכום מוקדם עם כמה אזרחים ישראלים, שנגדם הוגשו כתבי אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה, ב-10 בינואר הוביל הקצין לעזה משאית ובה סחורה מוברחת הכוללת בין היתר מכשירי טלפון ניידים, סיגריות, מצברים לרכב, אופניים חשמליים, מחשבים ניידים, נתבי רשת ומוצרים נוספים - בשווי מיליוני שקלים.
במשאית נהג אזרח ישראלי, כשהנאשם נוסע לפניו ברכב צבאי. באישום צוין כי הקצין עקף את מנגנוני הבידוק והפיקוח וניצל את סמכויותיו ותפקידו הצבאי, תוך הצגת מצג שווא בפני חיילים וקצינים שמדובר בפעילות מבצעית לגיטימית.