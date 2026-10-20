בהודעת המשטרה נכתב כי הבוקר (שלישי), במסגרת חקירה המתנהלת ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 לצד היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח וחקירות מע"מ באר שבע ברשות המסים, נעצרו 21 חשודים מחברות של קבלני ביצוע ומשרתי קבע.

בהודעת המשטרה נכתב כי הבוקר (שלישי), במסגרת חקירה המתנהלת ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 לצד היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח וחקירות מע"מ באר שבע ברשות המסים, נעצרו 21 חשודים מחברות של קבלני ביצוע ומשרתי קבע.

בהודעת המשטרה נכתב כי הבוקר (שלישי), במסגרת חקירה המתנהלת ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 לצד היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח וחקירות מע"מ באר שבע ברשות המסים, נעצרו 21 חשודים מחברות של קבלני ביצוע ומשרתי קבע.