גבר כבן 60 נהרג הערב (יום רביעי) בתאונת דרכים בין שתי מכוניות בכביש החוף, סמוך למחלף חיפה לכיוון דרום. גבר נוסף כבן 30 וצעיר בן 25 נפצעו באורח קשה. המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )





זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל בשעה 22:14. לפי מד"א, מותו של המבוגר מבין השלושה נקבע במקום, ואילו הגבר כבן ה-30 פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו לא יציב והוא סובל מחבלה רב-מערכתית. הצעיר כבן 25 פונה עם חבלות בבטן ובגפיים.

הפרמדיק ישי לוי והחובשים שבח רוטנשטרייך וראני ג'בור סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו למקום הבחנו בשני כלי רכב פרטיים עם פגיעות פח קשות, כשלצידם שלושה נפגעים, בהם גבר מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, שסובל מחבלה רב מערכתית. לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום". לדברי הצוות, הטיפול הרפואי לפצועים כלל עצירת דימומים, חבישות וקיבועים. הם פונו בניידות טיפול נמרץ לבית החולים.





בתאונה נפרדת ברחוב אצ"ל בחיפה, רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב"ם בעיר. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נתן שחר סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו ברוכב האופנוע, כשהוא בהכרה ושכוב בצד הכביש במרחק רב מהאופנוע. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ויציב".