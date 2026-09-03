משרד הבריאות הודיע כי בעקבות טיפול בהתרבות אצות בים התיכון בסמוך למתקני ההתפלה, המשרד העביר חוות דעת למשרד החקלאות המצביעה על אי-הוודאות לגבי זהות האצות ולהשפעות הטיפול שבוצע בים (ריסוס, א"ה). לנוכח אי-וודאות זו, המלצת המשרד היא לנקוט בגישה זהירה ולהורות על איסור זמני של דיג באזור הטיפול ובאזור החיץ הסמוך. "מומלץ לאפשר את חידוש הדיג לאחר קבלת תוצאות ניטור שיוודאו כי לא נמצאו ממצאים חריגים בדגה ובביוטה, וכי אין אינדיקציה לסיכון לבריאות הציבור", נמסר. "יודגש כי ההמלצה אינה מבוססת על קיומו של סיכון מוכח".