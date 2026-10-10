אישה כבת 40 נרצחה הלילה (בין שבת לראשון) בבאר שבע בדקירות מרובות - לפי החשד בידי בעלה. צוות מד"א שהוזעק לביתפ פינה אותה לבית החולים סורוקה בעיר כשמצבה אנוש עם פציעות חודרות בגופה - ושם נקבע מותה. לפי החשד, החשוד, גבר בשנות ה-40 לחייו, הוא זה שהזעיק את המשטרה למקום - ואז נעצר. הרקע פלילי.
לבני הזוג שלושה ילדים - הקטן בן ה-5 שהה בדירה בעת הרצח. הוא הועבר לידי רשויות העירייה. מחקירה ראשונית עולה כי לא היו דיווחים למשטרה על אירועי אלימות קודמים.
הדיווח התקבל בשעה 01:42 במוקד 101. פראמדיקית מד"א ירין בן דוד וחובש בכיר במד"א רפאל כהן סיפרו: "הובילו אותנו לבית, מצאנו אישה שהייתה מחוסרת הכרה עם פציעות חודרות רבות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה ומצבה אנוש".