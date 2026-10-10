אישה כבת 40 נרצחה הלילה (בין שבת לראשון) בבאר שבע בדקירות מרובות - לפי החשד בידי בעלה. צוות מד"א שהוזעק לביתפ פינה אותה לבית החולים סורוקה בעיר כשמצבה אנוש עם פציעות חודרות בגופה - ושם נקבע מותה. לפי החשד, החשוד, גבר בשנות ה-40 לחייו, הוא זה שהזעיק את המשטרה למקום - ואז נעצר. הרקע פלילי.