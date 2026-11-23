האלוף במיל' עמוס חורב הלך לעולמו היום (ראשון) והוא בן 102. חורב היה מפורצי הדרך לירושלים, שירת כקצין חימוש ראשי ולחם במלחמות ישראל. הוא שימש כנשיא הטכניון בין השנים 1982-1973 וקיבל את פרס ביטחון ישראל למפעל חיים על תרומתו למדינה.

גלריה עמוס חורב ( צילום: יאיר שגיא )

מפורצי הדרך לירושלים. חורב עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: שאול גולן )

חורב נולד בירושלים ב-30 ביוני 1924. הוא היה חבר בתנועת הנוער "גורדוניה" ולמד בגימנסיה. בגיל 14 היה חבר בארגון ההגנה והיה מראשוני המתגייסים לפלמ"ח ב-1941. ב-1947 יצא לחופשה לצורך לימודי הנדסת מכונות בטכניון, אך הלימודים נקטעו עם פרוץ מלחמת העצמאות - במסגרתה שירת בחטיבת הראל תחת פיקודו של מפקד החטיבה, ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין.

הוא נלחם בירושלים ובנגב, השתתף בפריצת דרך בורמה לירושלים הנצורה ובמבצע "יואב" לכיבוש באר שבע. בשנת 1949 מונה חורב לתפקיד קצין המבצעים של חזית הדרום. לאחר המלחמה חידש את לימודיו האקדמיים ב-MIT, לשם נשלח על ידי צה"ל, והשלים תואר ראשון ושני בהנדסת מכונות.

אחרי הלימודים המשיך בקריירה צבאית וביטחונית מרשימה שבמהלכה הקים את מחלקת אמצעי לחימה במטכ"ל ושימש קצין חימוש ראשי וראש אג"א (אגף האפסנאות במטה הכללי). הוא כיהן כמדען הראשי של מערכת הביטחון, כנשיא הטכניון וכיו"ר רפאל במשך תשע שנים, שבמהלכן הפך אותה מיחידת סמך במשרד הביטחון לחברה. בנוסף היה מעורב בפרויקט מטוס הלביא. ביולי 2011, קיבל את פרס ביטחון ישראל על מפעל חיים על הקמת מחלקת אמצעי הלחימה בצה"ל ב-1953.

עמוס חורב בהפגנה נגד המהפכה המשפטית ב-2023

בימי המחאה נגד המהפכה המשפטית, כשהיה בן 98, יצא חורב להפגין . "עמדתי עם מעיל והחזקתי שלט שעליו נכתב בגדול 'אני מראשוני הפלמ"ח שוב נלחם להגנת מדינתנו'. עצוב לי וכואב לי מאוד על מצבה של המדינה היקרה שלנו", סיפר אז.

"בעוד שלושה חודשים אהיה בן 99", הוסיף. "יש לי כבר שבעה נינים, ואני עדיין מפגין ברמת השרון עם דגל ישראל ושלטים. הפעם נסעתי עם חברים להפגנה ברחוב קפלן בתל אביב. הלכתי הרבה ברגל, ראיתי המון אנשים מכל הארץ, הורים, סבים ונכדים, כולם צועדים עם דגלים. כולם נראו מודאגים מאוד, חוששים לעתידה של המדינה. גם אני מודאג מאוד. הרבה אנשים מוטרדים, כואבים את מצבה של המדינה".